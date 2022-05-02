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Çin'de son 24 saatte 7 bin 822, Hong Kong'da 300 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 7 bin 822, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise 300 Kovid-19 vakasına rastlandı. Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da ise 17 bin 85 vaka kaydedildi.
Çin'de son 24 saatte 7 bin 822, Hong Kong'da 300 Kovid-19 vakası tespit edildi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 865, hastalık belirtisi göstermeyen 6 bin 957 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 81 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 727, göstermeyen 6 bin 606 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 32 kişi öldü.

Kentte 6 ilçede topluluk içi yayılma kesilirken, karantina bölgeleri dışında vaka görülmediği bildirildi.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli" kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Karantinanın altıncı haftasına girdiği kentte, tedbirlerin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağını bildirmişti.

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'dan görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın sürüyor. Kentte son 24 saatte 36 vaka tespit edildi.

Kentte 11 merkez ilçe ve bir özel ekonomik bölgede 25-30 Nisan'da üç tur toplu testler uygulandı. Yeni vakaların görüldüğü Çaoyang ilçesinde 1 ve 3 Mayıs'ta iki tur daha toplu test uygulanacağı bildirildi.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Pekin'deki yeni salgın dalgasında ilk vakalar 22 Nisan'da kaydedilmiş, öncesinde virüsün bir haftadır fark edilmeden yayıldığı bildirilmişti.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 217 bin 452 vaka tespit edildi, 5 bin 92 kişi öldü.

Hong Kong
Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 22'si yurt dışı kaynaklı 300 Kovid-19 vakası tespit edildi, 5 kişi hayatını kaybetti.

Kentte günlük vaka sayısı 16 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 204 bin 510 vaka görülürken, 9 bin 313 kişi öldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü
Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.

Tayvan
Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da vaka artışı dikkat çekiyor. Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 16 bin 936, dış kaynaklı 149 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 kişi öldü.

Günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da, mart sonundan itibaren vakaların artması dikkati çekiyor. Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu Ada'da günlük vaka sayısı, 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken, 21 Nisan'da 3 bin, 23 Nisan'da 5 bin, 28 Nisan'da ise 10 bin ve 30 Nisan'da 15 bin eşiğini geçmişti.

Salgın dalgasının, Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi, Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Tayvan'da bugüne kadar 150 bin 808 vaka görüldü, virüs nedeniyle 871 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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