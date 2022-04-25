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Çin'de yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları kapanma endişesi yarattı

Çin'in başkenti Pekin'de son 3 günde tespit edilen yerel kaynaklı 42 yeni Kovid-19 vakası, kentte kapanma tedbirini gerektirecek yayılma ihtimaline dair kaygıya yol açtı.
Çin'de yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları kapanma endişesi yarattı

Vakalardan 26'sının görüldüğü merkez ilçelerden Çaoyang'da bugün toplu testler yapılacağının duyurulmasının ardından dün vatandaşlar, süper marketlere akın etti. Bazı süpermarketlerde temel gıda maddelerinin bulunduğu rafların boşaldığı gözlendi.

Son 24 saatte 14 vakanın kaydedildiği Pekin'de önceki gün 6, dün ise 22 vakanın tespit edildiği bildirilmişti.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yapılan açıklamada, yerel kaynaklı vakaların, bir haftadır fark edilmeden yayıldığı belirtildi.

Omicron varyantı taşıyan yeni vakaların gezi grupları, öğrenciler ve bir motorlu kurye ile bağlantılı olduğu, şehrin doğusundaki Chaoyang, kuzeydoğusundaki Şunyi, güneybatısındaki Fangşan ve güneydoğusundaki Tongcou ilçelerini etkilediği kaydedildi.

"Durum acil ve vahim"
Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay benzeri bir kapanmayı gerektirecek yayılmanın olması ihtimali kaygıları artırıyor.

Devlete ait "Beijing News" gazetesinin haberine göre, Pekin Komünist Partisi Sekreteri Cai Çi, Belediye Başkanı Çın Cining ve diğer şehir yetkilileri, yaptıkları acil durum toplantısında kontrol tedbirlerini ele aldı.

Toplantıda yetkililer, şehirde aniden ortaya çıkan vakaların farklı yayılma zincirlerine ait olduğunu, bu yüzden daha fazla yayılma riskinin bulunduğunu vurgulayarak, "durumun acil ve vahim olduğunu" belirtti.

Yetkililer, yayılmanın en kısa sürede kesilebilmesi için vakaların ortaya çıktıları yerde ve anda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Ülkenin en büyük şehri Şanghay'da Kovid-19 vakalarının tetiklediği salgın dalgası kapsamında uygulanan kapanma nedeniyle Çin'in diğer büyük şehirlerinde de salgın korkusu hissediliyor.

Güney eyaleti Guangdong'a bağlı 17,5 milyon nüfuslu Şıncın şehri, martta yerel kaynaklı 60 vakanın görülmesinin ardından bir hafta kapanmaya gitmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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