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Çin'den ABD'ye ilave gümrük tarifelerini ve ticari yaptırımları kaldırma çağrısı

Çin, Washington yönetimine, dış ticaret anlaşmazlıklarını çözmek üzere imzalanan "Faz 1" anlaşmasının uygulama evresinde, ilave gümrük tarifesi artışlarını ve ticari yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.
Çin'den ABD'ye ilave gümrük tarifelerini ve ticari yaptırımları kaldırma çağrısı

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng, yaptığı açıklamada, Çin tarafının anlaşmanın hayata geçirilmesi için gereken çabayı gösterdiği vurguladı.

İki tarafın ticaret alanında iş birliğini geliştirebilmesine yardımcı atmosfer ve koşulların yaratılması gerektiğini vurgulayan Sözcü Gao, ilave tarife artışı ve yaptırım uygulanmaması istedi.

Faz-1 anlaşmasının Kovid-19 salgını, durgunluk ve tedarik zincirindeki aksaklıklara rağmen küresel ekonomi üzerindeki olumlu etki yarattığına ifade eden Gao, anlaşmanın hem taraflara hem de dünyaya fayda sağladığını belirtti.

Devlet teşvikleri DTÖ kurallarına uygun
Öte yandan Gao, Çin'in ekonomik başarısının devletin müdahalesine dayandığı savının doğru olmadığını, Çin'in Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) katılmasından bu yana, Teşvikler ve Dengeleyici Tedbirler Anlaşması ile yasaklanan hükümet teşviklerini tamamen kaldırdığını, mevcut teşviklerin DTÖ kurallarıyla uyumlu olduğunu kaydetti.

Çin'in son 40 yıldaki ekonomik başarısının reform ve dışa açılma politikası ile piyasa ve devletin rollerinin etkin şekilde birleştirilmesi sayesinde olduğuna işaret eden Gao, bu sürecin yalnızca Çin'in kalkınmasına değil aynı zamanda dünyada ekonomik refahın gelişimine katkı sağladığını sözlerine ekledi.

"Ticaret savaşı"
ABD'de önceki Başkan Donald Trump'ın ticaret açığını ve Pekin yönetiminin rekabete aykırı sanayi teşvik politikalarını öne sürerek 2018 yılında Çin'den ithal edilen teknoloji ürünlerine ilave gümrük tarifesi uygulamaya karar vermişti.

Çin'in buna karşılık vermesi üzerine uluslararası kamuoyunda "ticaret savaşı" olarak adlandırılan karşılıklı yeni gümrük tarifelerinin ilan edildiği süreç başlamıştı.

Taraflar, 2019 başında "Faz 1" olarak adlandırılan anlaşmayla görüş ayrılıkları geçici olarak askıya almıştı. Anlaşmayla tarife artışları ertelenmiş, Çin bazı ABD ihraç ürünlerini satın almayı taahhüt etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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