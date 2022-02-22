Çin'den ilk açıklama: Putin'den Rus birliklerine 'Ukrayna'ya girin' talimatı

Rus lider Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararı sonrası gerginlik had safhaya çıkmış durumda. Rus birliklerinin Ukrayna'ya girmesi talimatı verilirken, Batı bloğundan da peş peşe açıklamalar geliyor.

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bugün itibariyle savaş pozisyonuna gelmiş durumda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı aldı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin Rus toprakları olduğunu öne sürdü.

Putin'in NATO'yu ve Batı'yı da hedef aldığı toplantı sonrası başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkeden açıklama geldi.

İçlerinde Türkiye'nin de olduğu ülkeler, Rusya'nın "Donetsk ve Luhansk'ı tanıma" kararının "kabul edilemez" olduğunu söylerken, Moskova'ya karşı ekonomik olarak yaptırım uygulayacaklarını ifade ettiler.

Tüm bunlar yaşanırken Putin, Rus asklerinin sınırı geçerek Ukrayna'ya girmesini içeren talimatı verdi. Rus birliklerinin, ayrılıkçıların elinde olan Donetsk ve Luhansk'a girdiği ifade edildi. Ancak konu hakkında henüz resmi açıklama bulunmuyor.

09:20 Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Blinken ile Ukrayna konusunda müzakereleri yapmaya hala hazırız."

ÇİN'DEN İLK AÇIKLAMALAR

9:18 Çin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Zhang Jun, tüm tarafları itidal göstermeye ve gerilimi tırmandıracak herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı ise şu açıklamayı yaptı: "Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Herhangi bir ülkenin meşru güvenlik endişelerine saygı gösterilmelidir."

08:30 Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rusya'nın kendi vekilleri tarafından kontrol edilen sözde cumhuriyetlerin 'bağımsızlığını' tanıma hamlesi utanç verici bir eylemdir. Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'ya da su gece söylediğim gibi, bu eylemleri en güçlü şekilde kınıyor ve Ukrayna'nın yanında olduğumuzu söylüyoruz" dedi.



7:33 Rusya’nın BM Büyükelçisi Vasily Nebenzya, Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmasında Moskova’nın "diplomasiye açık" olduğunu söyledi ancak Ukrayna'yı saldırganlıkla suçlayarak ayrılıkçı bölgeleri bu saldırganlık karşısında savunmak gerektiğini vurguladı. Nebenzya, "Donbass'ta yeni bir kan banyosuna izin vermek niyetinde olmadıklarını" söyledi.

6:50 Fransa, Rusya'yı Donetsk ve Luhansk'ın tanınmasını gözden geçirmeye çağırdı.

6:45 ABD, Rusya'ya yönelik yenş yaptırımlarını salı günü açıklayacağını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Müttefikler ve ortaklarla birlikte açıklama üzerinde ortak bir çalışma yürütüyoruz" ifadesine yer verildi.

6:30 Rusya'nın BM Elçisi "DPR'nin tanınması ve LPR bağımsızlığı Minsk Anlaşması'nın taraflarını değiştirmez" dedi.

6:09 Rusya'dan yapılan açıklamada Donetsk ve Luhansk (DPR, LPR) halk cumhuriyetlerinin devlet sınırlarının korunmasının Moskova ile ortaklaşa yürütüleceği bilgisine yer verildi.