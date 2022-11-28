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Çin'den sokak ortasında müstehcen zulüm

Koronavirüs vakalarının arttığı Uygur Türklerinin yoğun olduğu bölgede PCR testi zorunluluğu akılalmaz seviyelere ulaştı. Sokak ortasında sağlık görevlileri bir kadına zorla anal yoldan PCR testi yaptı.
Çin'den sokak ortasında müstehcen zulüm

Yükselen vaka artışları sonucu Çin Hükümeti tekrar sıkı tedbir uygulamalarına başladı. Çin Hükümeti özellikle Uygur Türklerinin yoğun olduğu bölgede yaptığı akılalmaz kovid-19 uygulamalarıyla tepki çekiyor. 

 SOKAK ORTASINDA KADINA ZORLA ANAL TEST 

Ortaya çıkan yeni görüntüler ve bilgilere göre sağlık görevlileri tarafından sokak ortasında bir kadına zorla anal Kovid-19 testi yapıldığı iddia edildi. Görüntülerde çığlık çığlığa kalan kadını umursamayan sağlık görevlilerinin her şeye rağmen testi gerçekleştirdiği belirlendi.

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 EVLERİN KAPILARI KAYNAKLA KAPATILIYOR 

Paylaşılan başka bir görüntüde ise Çin Hükümeti’nin insanların aç kalmasını umursamadan karantinaya alınan apartmanın girişini kaynakla mühürlediği iddia edildi. Bölgede yaşayan insanların kaynakla kapılarının kapatılmasından dolayı temel ihtiyaçlarını gideremeyeceği düşünülüyor. 

 SIFIR VAKA POLİTİKASI 

Çin Hükümeti kovid-19 salgınının etkisinin azalmasına bakmaksızın sıfır vaka politikası kapsamında katı tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Bu politika sebebiyle Çin, halkın günlük yaşamlarını kısıtlayan uygulamalara devam ediyor. Temel ihtiyaçlara ve sağlık desteklerine erişimde yaşanan sıkıntılar sebebiyle Çin’e tepki büyüyor.

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