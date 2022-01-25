Çin'in bütçe gelirleri 2021'de yüzde 10,7 arttı

Bütçe açığı 4,38 trilyon yuan (yaklaşık 690 milyon dolar) oldu.

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri 2021'de önceki yıla göre yüzde 10,7 artış gösterdi.

Şinhua ajansının haberine göre, Maliye Bakan Yardımcısı Şu Hongcai, yaptığı açıklamada, merkezi hükümet gelirlerinin yıllık yüzde 10,5 artışla 9,15 trilyon yuana (yaklaşık 1,45 trilyon dolar), yerel yönetim gelirlerinin ise yüzde 10,9 artışla 11,1 trilyon yuana (yaklaşık 1,75 trilyon dolar) ulaştığını bildirdi.

Şu'nun açıklamasına göre ülkenin bütçe gelirleri, yıllık yüzde 10,7 artışla toplamda 20,25 trilyon dolara (yaklaşık 3,20 trilyon dolar) ulaştı.

Bütçe gelirlerinin 2012'de 11,73 trilyon yuan seviyesindeyken (yaklaşık 1,85 trilyon dolar) aradan geçen 9 yılda 2 katına yaklaştığına dikkati çeken Bakan Yardımcısı Şu, "Ekonomik büyümenin toparlanması ve fiyat artışları, merkezi ve yerel hükümetlerin bütçe gelirlerini artırdı." ifadesini kullandı.

Açıklamada, 2021'de bütçe harcamalarının önceki yıla göre binde 3 artışla 24,63 trilyon yuana (yaklaşık 3,89 trilyon dolar) çıktığı, bütçe açığının da 4,38 trilyon yuan (yaklaşık 690 milyon dolar) olduğu kaydedildi.