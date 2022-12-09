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Çin’in Doğu Türkistan zulmü protesto edildi

Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine karşı sürdürdüğü zulümler protesto edildi. Genç İHH gönüllüleri ve destek veren sivil toplum kuruluşları, Çin hükümetinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki faaliyetlerine tepki gösterdi.
Çin’in Doğu Türkistan zulmü protesto edildi

Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine sürdürdüğü baskı devam ediyor. Bu olayların ardından Genç İHH ve destek veren sivil toplum kuruluşları 77 ilde basın açıklaması ile Çin’i protesto etti. Ülke genelinde Cuma namazı sonrasında yapılan basın açıklamasının ardından kardeşlerimiz için dualar edildi.

 77 İLDE ORTAK AÇIKLAMA 

77 ilde İHH ve destek veren sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan basın açıklamasında Çin’in 2016 yılından bu yana toplama kamplarında 3 milyon kişiyi zorla tuttuğu vurgulanırken, uluslararası kamuoyu farkındalığa davet edildi. Dernek adına gerçekleştirilen basın açıklamalarında bölgedeki Müslümanların ceza ve işkencelerle karşı karşıya kaldıkları belirtildi. Açıklamalarda 3 milyon Uygur Türkünün toplama kamplarında hürriyetlerinden yoksun bırakıldığı, işkencelere maruz kaldığı ve kısırlaştırma programlarına tabi tutuldukları belirtildi. Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerinin en temel insani haklarının ellerinden alındığı ifade edilirken halkın kitlesel cezalarla karşı karşıya geldiğine dikkat çekildi. 

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 DİN EĞİTİM ÖĞRETİMİ YASAK 

Açıklamalarda gelinen noktada Uygur Bölgesi’nde Uygurca eğitim kurumlarının tamamını kaldırıldığı, din eğitim ve öğretiminin, ibadet etmenin, Kur’an-ı Kerim bulundurmanın yasaklandığına dikkat çekildi. 

 ‘SIFIR COVİD’ ZULMÜ 

Çin’in uyguladığı zulümlere ‘Sıfır Covid’in de eklenerek eve kapatma zorunluluklarının getirildiği söylenen açıklamalarda, evlerin kapılarının kaynak makineleriyle kapatıldığına dikkat çekildi. İnsanların en temel ihtiyaçlarını gidermeleri için dışarı bile çıkamamaları vurgulanırken, Çin zulmünün insan haklarını hiçe saydığına değinildi.

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 MAZLUMLARUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ 

Çin hükümetinin Doğu Türkistan’daki Uygur halkına yaptığı zulmü protesto için yapılan basın açıklamalarında her türlü hak ihlaline karşı mücadele edileceğine dikkat çekerek, “Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Mazlumların yanında olmaya her zaman devam edeceğiz” denilerek açıklamalar sonlandırıldı. 

Söz konusu şehirlerde basın açıklamalarının ardından Uygur Türkleri ve tüm mazlumlar için dualar edildi.

 ÇİN DOĞU TÜRKİSTAN’A ZULÜM UYGULAMAYA DEVAM EDİYOR 

Son 70 yıl içerisinde Çin’in Doğu Türkistan’a yapmış olduğu zulümler sonucunda yüz binlerce insan hayatını kaybetti ve devam eden zulümler insanların yaralanması, sakatlanmasına sebep oldu. En son Çin’in yapmış olduğu karantina politikası sebebiyle Urumçi kentinde evden çıkamayan insanların bulunduğu 21 katlı binada yangın çıkmış ve yangında aralarında çocukların da olduğu 44 kişi hayatını kaybetmişti. İnsan hakları ihlallerini gittikçe arttıran Çin, ülkede yaşanan koronavirüs salgını ile “Sıfır Kovid” adlı sert politikası altında Uygur Türklerine işkence etmeye devam ediyor.

Enes Boyacı / İLKSAYFA

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