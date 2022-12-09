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Çin’in Doğu Türkistan zulmü protesto edilecek

Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine karşı yaptığı zulümler protesto edilecek. Genç İHH'nın organizesinde bugün Cuma namazı sonrası ‘Doğu Türkistan’a Ses Ver’ başlıklı basın açıklaması yapılıp, dua edilecek.
Çin’in Doğu Türkistan zulmü protesto edilecek

Genç İHH’nin İstanbul’da düzenleyeceği basın açıklamasında Çin’in Doğu Türkistan’da sürdürdüğü zulümler protesto edilecek. Cuma namazı sonrası Fatih Camii’nde gerçekleşecek olan basın toplantısı, Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği ile ortaklaşa yapılacak. 

 ÇİN DOĞU TÜRKİSTAN’A ZULÜM UYGULAMAYA DEVAM EDİYOR 

Son 70 yıl içerisinde Çin’in Doğu Türkistan’a yapmış olduğu zulümler sonucunda yüz binlerce insan hayatını kaybetti ve devam eden zulümler insanların yaralanmasına, sakatlanmasına sebep oldu. En son Çin’in yapmış olduğu karantina politikası sebebiyle Urumçi kentinde evden çıkamayan insanların bulunduğu 21 katlı binada yangın çıkmış ve yangında aralarında çocukların da olduğu 44 kişi hayatını kaybetmişti. İnsan hakları ihlallerini gittikçe arttıran Çin, ülkede yaşanan koronavirüs salgını ile “Sıfır Kovid” adlı sert politikası altında Uygur Türklerine işkence etmeye devam ediyor. 

 CUMA NAMAZI SONRASI BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK 

Koronavirüs sebebi ile Çin’in Doğu Türkistan’a yapmış olduğu baskı arttı.  Bu olayların ardından Genç İHH 77 ilde yapacağı basın açıklaması ile Çin’i protesto edecek. İstanbul’daki basın açıklaması Genç İHH ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği tarafından yapılacak. Basın açıklaması Fatih Camii avlusunda gerçekleştirilecek. Sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği basın açıklamasında, STK temsilcileri konuşma yapacak. Basın açıklamalarının ardından Doğu Türkistanlılar için dua edilecek. 

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