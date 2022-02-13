  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -1 °C
»

Cinsel istismar davasında 'teşebbüste kaldı' gerekçesiyle iyi hal indirimli 1 yıl hapis

Konya'da 4 yıl önce kendisinden 1 yaş küçük kız arkadaşı Ş.A.'ya (19) 'cinsel istismar'da bulunduğu ve 'şantaj' yaptığı iddiasıyla yargılanan A.K.'ye (20) 'reşit olmayanla cinsel ilişkiye teşebbüs' suçundan 2 yıl hapis cezası verildi.
Cinsel istismar davasında 'teşebbüste kaldı' gerekçesiyle iyi hal indirimli 1 yıl hapis

Konya'da bir okçuluk kulübünde eğitim alan A.K., 17 Kasım 2017'de kulübün WhatsApp grubundan Ş.A., adlı kızla tanıştı. İki sporcu arasında zamanla duygusal ilişki başladı. Bir süre görüştükten sonra Ş.A., ailesine A.K.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve yan yana çekildikleri fotoğrafları babasına göndereceğini belirterek şantaj yaptığını söyledi. Aile, A.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Kasım 2018'den 2019 Ağustos ayına kadar kulübün malzeme odası ve evlerinin bodrum katında Ş.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu ve şantaj yaptığı öne sürülen A.K. hakkında Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'şantaj' suçundan dava açıldı.

SAVCI: CİNSEL EYLEMLER RIZA İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

A.K.'nin tutuksuz yargılandığı davada, savcı mütalaasında cinsel eylemlerin Ş.A.'nın rızasıyla gerçekleştirdiğini belirtti. Mütalaada, cinsel eylemlerin kursun malzeme odasında ve A.K.'nin evinin bodrum katında sanık ve mağdurun kıyafetlerini çıkartarak rızaları dahilinde olduğu, cinsel ilişkinin yaşanmadığı ve teşebbüste kaldığı aktarıldı. Eylemde şantajın da olmadığı belirtilen mütalaada "Eylemlerin her ikisinin de rızasıyla gerçekleştiğinin sabit olduğu, cebir, tehdit veya hileyle mağdurenin iradesinin sakatlandığına dair bir delil de elde edilemediği, A.K.'nin mağdureye şantaj yaptığına ilişkin gerek mağdurenin, gerekse A.K.'nin cep telefonlarında delil olabilecek bir veriye rastlanılmadı" denilerek, A.K.'nin 'reşit olmayanla cinsel ilişkiye teşebbüs' suçundan ceza alması talep edildi.

'BUNLARIN HEPSİNİ KAFASINDAN UYDURDU'

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen cuma günü görülen karar duruşmasına A.K., ailesi ve Ş.A.'nın ailesi ile taraf avukatları katıldı. A.K., son savunmasında Ş.A.'nın kendisine iftira attığını öne sürerek "Başından beri söylüyorum; Ş.A. ile birlikteliğim vardı ama beni çok kıskanıyordu. Onun bu halleri benim okul hayatımı, aile ve kurs hayatımı kötü etkiliyordu. Ben de ayrıldım. O bunu kabullenemedi. Bunların hepsini kafasından uydurdu. Onun bana attığı uygunsuz fotoğrafları Ş.A.'dan aldığımı, iyiliği için başkalarına söylemedim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti de mütalaa doğrultusunda A.K.'nin 'şantaj' suçundan beraatine karar verdi. Heyet ayrıca eylemin teşebbüste kaldığı belirterek sanığa 'reşit olmayan ile cinsel ilişkiye teşebbüs' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Heyet, A.K.'nin iddiaların öne sürüldüğü dönemde 18 yaşından küçük olduğunu dikkate alarak iyi hal indirimi uyguladı. Sanığa verilen ceza 1 yıl 1 ay 10 güne indirilirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verildi.

'VİCDANLARI YARALAYAN BİR KARAR'

Ş.A.'nın aile avukatı Aycan Ceylan, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Taraflar arasında bir arkadaşlık ve arkadaşlık neticesinde bir 'şantaj' ve 'cinsel istismar' bulunmaktaydı. İddianamede cinsel istismar, ek olarak da şantaj suçlamasından cezalandırma talep edilmişti. Ancak mahkemede verilen mütalaa da cinsel ilişkinin teşebbüsü halinde verildi. Tabii ki bunu kabul etmedik ve buna dair çok ciddi itirazlarımız oldu. Sonuçta iki suçlama arasında dağlar kadar fark bulunmaktadır. Bildiğimiz üzere teşebbüs halinde kalması durumunda da çok caydırıcı bir ceza alınamayacaktı. Usulen eksikliklerin üzerine daha çok değindik. Olay yeri keşif yapılmadı, buna çok değindik. Sanığın telefonundaki uygunsuz fotoğrafların mağdureye gösterilmesi ve tespit edilmesi gerekiyordu. Maalesef şantaj suçlamasından da beraat etti. Tarafımızca yapılan tüm itirazlara rağmen yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilince de itirazlar yapıldı. Ancak ne yazık ki, mütalaa doğrultusunda karar verilerek mahkemece sanığa 1 yıl 1 ay 10 gün şeklinde bir cezalandırma, bunu da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve ne yazık ki şantaj suçlamasından beraatına karar verildi. Bunu daha öncede söylemiştik. Karar, vicdanları yaralayan bir karar. Elbette böyle bir karara karşı itirazlarımız olacak. Zira başka çaremiz yok. Mağdure ve ailesi çok zor bir durumdalar."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AFAD, Türkiye'nin afet risk haritasını çıkardı13 Şubat 2022 Pazar 12:36
  • Cinsel istismar davasında 'teşebbüste kaldı' gerekçesiyle iyi hal indirimli 1 yıl hapis13 Şubat 2022 Pazar 12:03
  • Yorgun mermiyle ölen Emir'in babasından 'silahla sevinmeyin' çağrısı13 Şubat 2022 Pazar 12:02
  • İHAMER, İHA teknolojisi için insan gücü yetiştiriyor13 Şubat 2022 Pazar 12:00
  • Fahri trafik müfettişinin başka ilde ceza kesmesi hukuka aykırı bulundu13 Şubat 2022 Pazar 11:59
  • Komandolar zorlu şartlardaki eğitimlerle her an göreve hazır13 Şubat 2022 Pazar 11:56
  • Kıbrıs Türklerinin devletleşme deneyimini yaşadığı ilk yapı: Kıbrıs Türk Federe Devleti13 Şubat 2022 Pazar 11:17
  • Amerikalıların cebinden bu yıl Sevgililer Günü için 23,9 milyar dolar çıkacak13 Şubat 2022 Pazar 11:17
  • Fahri trafik müfettişinin başka ilde ceza kesmesi hukuka aykırı bulundu13 Şubat 2022 Pazar 11:16
  • KDK, fazla alınan doğal gaz fatura bedelinin iadesini sağladı13 Şubat 2022 Pazar 10:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti