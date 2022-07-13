Cinsel istismara rekor ceza istendi: Hayatını yaşanmaz hale getirdi

15 yaşındaki S.K.'ye cinsel istismarda bulunan ve çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medyadan yayımlayan Emre Kara (19) hakkında 6 ayrı suçtan 111,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Bir genç kız ve yine bir cinsel istismar... Ankara’da 15 yaşındaki S.K.'ye cinsel istismarda bulunan ve daha sonra çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan Emre Kara (19) hakkında 6 ayrı suçtan 111,5 yıl; annesi, babası, ağabeyi ve dayısı hakkında da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

EVİNDEN KAÇTI

Ankara'da yaşayan S.K., 2020 yılının yaz tatilinde ailesi ile birlikte memleketleri Haymana ilçesinin Kutluhan köyüne gitti. Burada Emre Kara ile tanışan S.K., bir süre görüştükten sonra sevgili oldu. Ardından Ankara'ya dönen S.K., 2021 yılının ocak ayında evden kaçarak Emre Kara'nın köydeki evine gitti. Ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine S.K. ve Emre Kara daha sonra Konya'ya gitti.

S.K’YA ŞANTAJ YAPTI

Bir süre burada kalan ikili, ardından tekrar köye dönerek Emre Kara'nın dayısı Hasan Çelik'in evinde yaşamaya başladı. Kara bu sürede, S.K.'ye cinsel istismarda bulundu. S.K. evine döndükten sonra Emre Kara, tekrar buluşarak birlikte olmak istedi. S.K.'nin görüşmek istememesi üzerine Kara, birlikte olduklarında çektiği müstehcen görüntüleri ifşa edeceğini söyleyerek şantaj yapıp, tehdit ve hakarette bulundu. Bunun üzerine S.K., ailesi birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Emre Kara, S.K.'ye ait müstehcen görüntüleri önce akrabalarına gönderip ardından sosyal medya hesabından yayımladı.

SUÇLARI SIRALANDI

Ardından Emre Kara gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Kara hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'çocuk ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayımlamak', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlarını zincirleme işlediği gerekçesiyle 111,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açarak, tutuklanması talebinde bulundu. Ankara Batı 2’nci Ağır Ceza iddianameyi kabul etti. Ayrıca savcılık Kara'nın annesi Nuran Kara, babası İhsan Kara, ağabeyi Abbas Kara ve dayısı Hasan Çelik hakkında da 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Hayatını yaşanmaz hale getirdi

S.K.'nin avukatı İrem Esra Kömürcü Altun, bir senedir ciddi bir hukuksal mücadele verdiklerini belirterek, "Çocuk okula giderken, 'okula gitmeyeceksin' diye dövdü. Çocuğu staja giderken buldu dövdü. Hepsi için ayrı ayrı şikayetlerde bulunduk. Hem çocuğun hem de ailesinin hayatını yaşanmaz hale getirdi" dedi.