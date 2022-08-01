  • BIST 2.656,32
  • Altın 1018.387
  • Dolar 17.8987
  • Euro 18.3605
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 26 °C
»

Ciple çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, kavşakta cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada motosikletin, cipin altına girerek sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Ciple çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

Kaza akşam saatlerinde Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan Neşe K. idaresindeki 67 TF 001 plakalı cip, cami imamı Ramazan Aytekin idaresindeki 67 ABH 815 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet cipin altında kalarak sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar cipin altına sıkışan sürücüyü çıkardı. Haber verilmesiyle sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yaralı motosiklet sürücüsü imam Aytekin ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sürücü Neşe K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde cipin motosiklete çarptığı ve araçların sürüklendiği anlar ile yardıma koşan vatandaşlar görülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bartın Irmağı'nda balık ölümlerine inceleme01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:56
  • Trakya için kuvvetli yağış uyarısı01 Ağustos 2022 Pazartesi 08:40
  • İstanbul Boğazı'nda arızalanan tanker kurtarıldı30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:06
  • SOLOTÜRK, Ordu'da gösteri uçuşu yaptı30 Temmuz 2022 Cumartesi 16:10
  • MSB'den SOLOTÜRK paylaşımı30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:25
  • Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:04
  • İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:06
  • Elazığ’da yük treni hemzemin geçitte minibüse çarptı29 Temmuz 2022 Cuma 23:30
  • İstanbul Boğaz'ında ikinci gemi arızası, kurtarılarak demirletildi29 Temmuz 2022 Cuma 22:33
  • Merminin isabet ettiği camın üzerine düşmesiyle yaralandı29 Temmuz 2022 Cuma 21:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti