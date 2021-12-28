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Çivi yazılı tabletler, yapay zeka ile buluşturuluyor

ANADOLU Medeniyetleri Müzesi'ndeki çivi yazılı tabletlerin 3 boyutlu taranması ve Boğazköy tabletlerinin yapay zeka tarafından okunmasına ilişkin protokol, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ün
Çivi yazılı tabletler, yapay zeka ile buluşturuluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi'nin iş birliğinde, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki çivi yazılı tabletlerin 3 boyutlu taranması ve Boğazköy tabletlerinin yapay zeka tarafından okunması amacıyla yürütülecek proje için imza töreni gerçekleştirildi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yapılan protokol imza törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar katıldı.

ALPASLAN: ESERLERİN 120 BİNE YAKINI ÜLKEMİZDE

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tarihi eserlerin ortaya çıkarılması ve korunmasına yönelik çalışmaların sıklıkla devam ettiğini aktaran Bakan Yardımcısı Alpaslan, şöyle konuştu: 

"Anadolumuzda bu çok zengin kültür varlığımızı ortaya çıkartmak, korumak, gelecek nesillere aktarmak için Bakanlık olarak Bakanımızdan en alttaki çalışan arkadaşımıza kadar cansiperane, büyük bir sorumlulukla gece gündüz çalışıyoruz. Bu çerçevede önemli bir kültürel varlığımız olan çivi yazılarının daha güçlü ve hızlı bir şekilde insanlığın hizmetine sunulabilmesi için teknoloji ile buluşturduğumuz bu değerli çalışmayı, Ankara Üniversitesi'nin de güçlü destekleri, Bilimi Destekleme ve Geliştirme Derneği’nin de proje koordinatörlüğünde bu çalışmayı imzalayacağımız protokolle başlatmış olacağız. Çivi yazıları, dünyada çok önemli bir kültürel değer olarak bulunmakta. Yarım milyonu aşkın bu anlamda eser bulunmakta. Bunun önemli bir kısmı, 120 bine yakını ülkemizde bulunmakta. Boğazköy ve Kültepe’den elde ettiğimiz bu çivi yazılarını başta Arkeoloji Müzesi’nde, Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde ve Çorum Müzesi’nde sergilemekteyiz."

ÜNÜVAR: TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA KAZILARIMIZ VAR

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, geçmişten günümüze farklı medeniyetlerin eserlerini yapay zeka ile buluşturan projenin önemine işaret ederek, "Anadolu, medeniyetler zenginliği taşıyan bir coğrafya. Bu güzel coğrafyada bugün Türkiye Cumhuriyeti en büyük gücüyle burada. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile çok yakın bir iş birliğimiz var. Esasında Kültür ve Turizm Bakanlığımız hem kültürün her türlü yönüyle hem de değişik turizm enstrümanlarıyla çok yakından ilişkili bir bakanlık. Biz de Ankara Üniversitesi olarak gerçekten kültüre hizmet etmeyi kendine şiar edinmiş bir üniversite olarak bu anlamda çok yakın bir çalışma içerisindeyiz. Bizim Ankara Üniversitesi’nin sembolü Hitit Güneşi. Nereden kaynaklanıyor bu? 1935 yılında bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi kuruluyor. İsmi çok özgün. Ben de yaklaşık 16 aydır rektörlük yapıyorum. En çok etkilendiğim fakültenin Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi olduğunu hep ifade ediyorum. Bugün de Türkiye’nin dört bir yanında kazılarımız var. 18 ayrı yerde kazı var" ifadelerini kullandı.

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