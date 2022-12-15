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Çocuk gelin davasında gözaltı kararı

Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikâhıyla evlendirilip, yıllarca cinsel istimara maruz kalmasıyla ilgili görülen davada sıcak gelişmeler yaşandı.
Çocuk gelin davasında gözaltı kararı

İsmailağa Cemaatine yakınlığı ile bilinen Hiranur Vakfı kurucu onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Kamuoyunda yankı uyandıran ve herkes tarafından tepkiyle karşılaşılan olayda sıcak gelişmeler yaşandı.

H.K.G ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Kadir İstekli ve sanık Yusuf Ziya Gümüşel hakkında ‘Üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu’  nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi. 

TUTUKLANDILAR 

Kararın ardından harekete geçen polis ekipleri önce Kadir İstekli'yi Pendik'te gözaltına alarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Daha sonra ise baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı. Devam eden çocuk gelin davasında Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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