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Çocuk görüşme merkezleri 7 il ve 7 ilçede daha faaliyete alındı

Adalet Bakanlığınca, 7 il ve 7 ilçede daha velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezlerinin faaliyete geçirilmesiyle ülke genelindeki merkez sayısı 25'e yükseldi.
Çocuk görüşme merkezleri 7 il ve 7 ilçede daha faaliyete alındı

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 5. Yargı Paketi kapsamında İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle Adalet Bakanlığınca, valilikler ve belediyelerin desteğiyle ilk olarak 11 ilde çocuk görüşme merkezi oluşturuldu.

Bu kapsamda zaman zaman tartışmalara da neden olan icra yoluyla çocuk teslimine son veren yeni uygulama, 4 Nisan'dan itibaren Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak'ta faaliyete geçirildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın çocuk görüşme merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik talimatı üzerine 7 il ve 7 ilçede daha merkezlerin faaliyete alınması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda bugün itibarıyla Bolu, Burdur, Edirne, Karabük, Samsun, Tunceli, Yozgat, Alanya, Bafra, Boğazlıyan, İskenderun, Karşıyaka, Menemen ve Ödemiş'te çocuk görüşme merkezleri hizmet vermeye başladı. Yeni kurulanlarla toplam 18 il ve 7 ilçede faaliyete alınan çocuk görüşme merkezlerinin sayısı 25'e yükseldi.

Çocuk teslim işlemi ücretsiz
Çocuk teslimi işlemi, daha önce icra müdürlükleri aracılığıyla belirli bir harç ve ücret yatırılarak icra memurları ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılıyordu.

Düzenlemeyle çocuk görüşme merkezlerindeki işlemler, artık adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri tarafından yerine getiriliyor, çocuk teslimine ilişkin işlemlerde harç ve masraf ya da başka bir ücret alınmıyor. Giderler, Adalet Bakanlığının bütçesinden karşılanıyor.

Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan görüşme merkezlerindeki işlemler, uzmanlar tarafından zorla değil, çocukla ve taraflarla iletişim kurularak, nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek, rızaya dayalı gerçekleştiriliyor.

Çocuk görüşme merkezlerinin bütün illerde kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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