  • BIST 2.505,35
  • Altın 938.692
  • Dolar 14.6454
  • Euro 15.8153
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 22 °C
»

Çocuk parklarındaki gizli tehlike

İstanbul'da çocukların eğlenmek ve vakit geçirmek için gittiği parklardaki oyuncakların bakımsızlığı tehlike yaratıyor. Güvenlik halatı kopuk, zemini paslı ve çivileri çıkık oyun alanları risk oluşturuyor.
Çocuk parklarındaki gizli tehlike

Çocuk parklarında bulunan eskimiş oyun alanları tehlikenin habercisi olabilir. Parklardaki salıncak, tahterevalli, kaydırak, jimnastik alanları gibi gruplar çok fazla kullanılıyor. Hem çevresel hem insan kullanımı hem de zamanın etkisiyle yıpranan, kırılan, paslanan bu oyun alanları risk oluşturuyor. İstanbul'daki bazı parklarda bulunan güvenlik halatı kopuk, zemini paslı ve çivili oyun alanları, kırık salıncaklar, demiri çıkık trambolinler çocukların oyun oynamasına engel olmuyor ancak bu durum aileleri endişe düşürüyor.

'ÇOCUK PARKLARI BELLİ ARALIKLARLA DENETLENMELİ' 

Parkların çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimi için çok önemli olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Nicel Yıldız Silahlı, "Çocuk parklarının Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak yapılması, belli kriterlere uygun olması ve belli aralıklarla da denetleniyor olması gerekiyor" dedi.  

'BOĞULMA VE DÜŞME YAŞANABİLİR'

Silahlı, "Özellikle kopan halatlar, çocuklarda boğulmalara, düşmelere sebep olabiliyor. Kayganlaşan zeminler de çocukların dengesinin kaybolmasına ve yüksekten düşmelere neden olabiliyor. Park zemininde uygun olmayan materyallerin bulunması, çivi ya da paslı metal kalıntıların bulunması çocukların kesici olarak yaralanmasına sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı.

'ENFEKSİYON HASTALIKLARI, KAFA İÇİ KANAMALAR MEYDANA GELEBİLİR' 

Parklarda çocukların ebeveyn gözetiminde oynaması gerektiğine de dikkat çeken Silahlı, "Çocuklara da birbirlerine saygı duymalarını öğretmek gerekiyor. Ebeveynler parkın güvenliğini kontrol etmeli. Kopmuş salıncak zincirleri varsa o parkta oynamayı engellemeleri gerekiyor. Yaralanma meydana geldiğinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Özellikle yüksekten düşmeler bizim için çok tehlikeli ve dinamik sonuçları olan yaralanmalar oluyor. El, ayak, bacak kesilmesi gibi durumlarda hemen o bölgeye bastırıp, kanama kontrolünü sağlayıp en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. Özellikle kirli ortamda meydana gelen yaralanmalar enfeksiyon hastalıklarına, yüksekten düşmeler kafa içi kanamaları ya da ekstremite kırıklarıyla sonuçlanabilir" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN VAKA OLMADAN ÖNLEM ALINMASI' 
İki çocuğu için parka gelen Servet Tütüncü, "Bu civarın en güzel parklarından birisi bu. Hem çocukların hem de yetişkinlerin nefes aldığı bir park. Hava güzel olduğunda çocukları hemen buraya getiriyorum. Biz burada otururken oradaki halatın kopukluğundan Allah korusun. Önemli olan bir vaka olmadan önlem alabilmek. Orası o şekilde olursa biz de banklarda rahatça oturamayız. Yetkililer gerekeni yapsa çok daha güzel olur" ifadelerini kullandı.

Torununun oyun oynaması için parka gelen Enisa Özarslan, "Çocuğu eğlensin diye getiriyorum çünkü çocuklar evde çok sıkılıyor. Dışarıyı çok istiyorlar. Gördüğünüz gibi parklarda da tehlikeler olabiliyor. Mümkün olduğunca çocuğu yanımdan ayırmamaya çalışıyorum. Bozuk olan yerlerin onarılmasını isterim. Burada sadece benim çocuğum değil bir sürü çocuk oyun oynuyor. Annesinden ayrı gelen büyük çocuklar da var. Düşüp ayaklarını kırabilirler. Daha kötü felaket olur. Onarılmasını isteriz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca açıkladı: Kısıtlamalar kalkıyor! İşte yeni dönemin yol haritası18 Nisan 2022 Pazartesi 13:08
  • Rakibinin hamlesini 'hisleriyle gören' judocuların hedefi Avrupa ve dünyada madalya18 Nisan 2022 Pazartesi 12:39
  • Yamaç paraşütü pilotları Kocatepe'den Büyük Taarruz için havalandı18 Nisan 2022 Pazartesi 12:37
  • Bakan Karaismailoğlu'ndan demiryolu açıklaması18 Nisan 2022 Pazartesi 12:11
  • Caminin muslukları çalındı; hırsızlara karşı plastik musluklu önlem alındı18 Nisan 2022 Pazartesi 12:10
  • Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı18 Nisan 2022 Pazartesi 12:04
  • Araç sahipleri dikkat: Brent petrol yeni haftaya yükselişle başladı!18 Nisan 2022 Pazartesi 12:00
  • AK Parti'den Pençe- Kilit Operasyonu mesajı18 Nisan 2022 Pazartesi 11:50
  • İŞKUR duyurdu! 100 bin işçi aranıyor18 Nisan 2022 Pazartesi 11:28
  • Putin Draghi'nin Ukrayna teklifini reddetti: Şimdi zamanı değil18 Nisan 2022 Pazartesi 11:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti