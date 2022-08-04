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Çocuk Şenliğinde Final Heyecanı

Pursaklar Belediyesi tarafından 1 ay boyunca ilçenin her mahallesine sırasıyla kurulan 2. Pursaklar Çocuk Şenliği etkinlikleri ile çocuklar, sıcak havaların tadını doyasıya çıkardı.
Çocuk Şenliğinde Final Heyecanı

Pursaklar Belediyesi tarafından, 1 ay boyunca ilçenin farkı mahallelerinde düzenlenen 2.Pursaklar Çocuk Şenlikleri her gün çeşitli etkinlikler, illüzyon gösterileri, interaktif çocuk oyunları ve çeşitli yarışmalara sahne oldu. Alandaki oyun gruplarında doyasıya eğlenen çocuklar, bir ay boyunca tatilin keyfini çıkarırken, alana gelen çocuklara, patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edildi. Şenlik boyunca her gün etkinlik alanına gelerek çocukların sevincine ve mutluluğuna ortak olan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, şenliğin son gününde de çocukları yalnız bırakmadı.

HEYACANA ORTAK OLDUK 

İlçenin her mahallesinde bir ay boyunca çocukların dolu dolu eğlenmeleri için Çocuk Şenliği düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Tüm çocuklarımızın gülmeye, eğlenmeye ve oynamaya hakkı olduğunu düşünerek her mahallemize misafir olup, kurmuş olduğumuz oyun istasyonları ve çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlenmelerini sağladık. Bizlerde Çocuk Şenliği’nin son gününde Kapalı Spor Salonu’nda yerimizi alarak çocuklarımızın heyecanlarına ve sevinçlerine ortak olduk. Bütün çocuklarımızın keyfi, enerjisi yerindeydi maşallah. Yeni etkinliklerle çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
 

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