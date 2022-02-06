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Çocuklar, Deniz Dünyası'nı çok sevdi

2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte kapılarını ücretsiz olarak açan Deniz Dünyası, çocuklardan yoğun ilgi gördü.
Çocuklar, Deniz Dünyası'nı çok sevdi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sömestirde çocukların ve ailelerin Deniz Dünyası’na yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Deniz dünyası sömestir boyunca tüm çocuklarımıza ve ailelerimize ücretsizdi. Çocuklarımız sömestir boyunca akvaryumumuzdaki binlerce tür balığı görme ve tanıma fırsatı buldu. Sömestirden sonra da tesisimiz ücretsiz hizmet vermeye devam edecek.” dedi.

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da çocukların ve ailelerin Deniz dünyası ziyaretlerine eşlik ederek onlarla vakit geçirdi. Altınok, “Deniz Dünyası’nda, ziyaretçilerimizin akvaryumdaki canlılar hakkında bilgi almalarını sağlıyoruz. Okyanusun altında bulunan eşsiz güzellikteki dünyayı öğrenmek, keşfetmek isteyen tüm vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı Deniz Dünyası’na bekliyoruz” diye konuştu.

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