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Çocuklara hırsızlık yaptıran kadınlar yakalandı

Çocuklara hırsızlık yaptıran kadınlar yakalandı
Avcılar'da bir kafeteryada oturan bir kişinin 3 bin 500 dolar olan çantasını çalınmasıyla ilgili iki kadın hırsız polis tarafından yakalandı.

Avcılar, Tahtakale mahallesinde 13 Mayıs'ta meydana gelen olayda kafeterya da oturan müşteri N.S.G.S.'nin yanına koyduğu çanta çalındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken hırsızlık anlarının işyeri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği belirlendi.  

Görüntülerde iki hırsızın yanlarındaki iki küçük çocukla birlikte kafeterya da müşteri gibi oturdukları, bu sırada  gözlerine kestirdikleri mağduru takip ettikleri görüldü. N.S.G.S.'nin cep telefonuyla konuşmaya dalmasıyla harekete geçen hırsızlardan birinin adamın oturduğu masaya doğru yönelerek onun dikkatini dağıttığı görüldü. Bu sırada iki küçük kız çocuğunun harekete geçerek adamın yanında duran çantayı alma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki küçük hırsızın daha sonra çaldıkları çantanın üzerini montla örterek diğer hırsızlarla birlikte hızla uzaklaştıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Dilan B.(26) ile Ayçan U.(32)  gözaltına aldı. Şüphelilerden Dilan B.'nin daha önceden 54 kez, Ayçan U. ise 55 kez benzer suçlardan gözaltına alındıkları tespit edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polis çantayı çalan iki küçük hırsızı yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

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