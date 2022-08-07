Çocuklara kent gezisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda öğrenci dostu uygulamalarına devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ‘Dikkat Geliştirme ve Odaklanma Eğitimi’ne katılan öğrencilere yönelik kent gezisi düzenledi.

YAZ BOYU DEVAM EDECEK

ABB Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürü Sevgi Karabulut gezi ile ilgili, Eğitimlerin yaz boyu devam edeceğini belirtti. Rahmi Koç müzesinde define avı etkinliği ile başlayan gezi Ankara Kalesi surları ve cam atölyesindeki cam boyama etkinliği ile sona erdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile öğrenci dostu uygulamalarına devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ‘Dikkat Geliştirme ve Odaklanma Eğitimi’ne katılan öğrencilere yönelik kent gezisi düzenledi.

