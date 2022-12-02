Çok sayıda ilde bekleniyor: Kar ve sağanak şiddetli geliyor

Meteoroloji yayımladığı yeni raporunda çok sayıda ile şiddetli sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Ayrıca uzmanlar, geçtiğimiz yıllara göre bu sene daha fazla kar yağışının beklendiği konusunda uyarıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Eskişehir, Sivas, Artvin ve Van çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

AVRUPA VE TÜRKİYE'YE UYARI: SİBİRYA YÜKSEK BASINCI GELİYOR

Soğuk hava etkisini yavaş yavaş hissettirmeye başladı. Yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı. Ancak uzmanlar asıl aralık ayına dikkati çekiyor. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası, Avrupa ve Türkiye'nin kapısını çalacak.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, "Birçok ülkede kar örtüsü maksimum seviyeye yaklaştı" açıklamasını yaptı.

Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Tatlı, bazı bölgelerde yağışın büyük bir alanı kapladığını belirterek şunları söyledi:

"Özellikle kasım ayından itibaren Kuzey Amerika, Alaska, Kanada ve Avrasya karları büyük bir alanı kapladı. Şu andaki seviyesini 41 milyon kilometrekare olduğu ki tarihte en fazla 46 milyon kilometre olmuş ve maksimumları takip ettiği görülmüş."

Avrupa ve Türkiye için ise aralık ayına işaret ediliyor. Uzmanlara göre, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına alacak. Ayın ilk haftasında sıcaklık hissedilir şekilde düşecek.

Prof. Dr. Tatlı, Sibirya yüksek basıncından dolayı ülkede ayazın etkili olacağını vurguladı:

"Türkiye'yi ilgilendiren özellikle Avrupa'yı ilgilendiren bir konu var. Sibirya yüksek basıncı var. Bu kuru, soğuk bir hava getiriyor. Bu kar örtüsüne ek olarak buraları daha da soğutacağı bekleniyor."

"GEÇMİŞ YILLARA GÖRE DAHA FAZLA KAR BEKLENİYOR"

Tahminler doğru çıkarsa kış, ayazı ve karıyla donduracak.

Tatlı, geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağışının beklendiğini de söyledi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde bölgenin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz bölge geneli, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu