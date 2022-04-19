  • BIST 2.533,03
  • Altın 933.497
  • Dolar 14.6608
  • Euro 15.8355
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 17 °C
»

Çöl tozu hava kalitesini bozdu

Dünya Sağlık Örgütünün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınır değeri, toz taşınımıyla özellikle Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta 300-500 mikrogram olan "tehlikeli" değerlere ulaştı.
Çöl tozu hava kalitesini bozdu

Kuzey Afrika üzerinden hareketlenen alçak basıncın etkisiyle Türkiye'nin birçok noktasında görülen toz taşınımı, hava kalitesini etkiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre, ülkenin farklı noktalarında, toz taşınımı nedeniyle atmosferin hava kalitesini etkileyen partikül madde oranlarında artış görüldü.

Dünya Sağlık Örgütünün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınır değeri, özellikle Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta 300-500 mikrogram olan "tehlikeli", Hatay'da 200-300 mikrogram olan "kötü" ve Amasya, Rize, Niğde ile Aksaray'da ise partikül madde sınırı 150-200 mikrogram olan "sağlıksız" değerlere ulaştı.

Partikül madde sınır değeri, Akdeniz, Güneydoğu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kentlerinde 100-150 mikrogram olan "hassas" değerlere çıktı.

Haritanın "yeşil" renge büründüğü Ege, Marmara, Batı Karadeniz ile Diyarbakır, Bitlis, Van, Adıyaman, Tunceli ile Karaman'da ise partikül madde sınırı 0-50 mikrogram olan "iyi" seviyelerde seyretti.

Ankara, Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Kars'ta harita, 50-100 mikrogram olan "orta" değerleri gösterdi.

Toz taşınımının bu ay aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor
Bakırçay Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden gelen Sahra toz bulutunun bir kez daha Türkiye'yi etkisi altına aldığını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, 17 Nisan pazar günü başlayan söz konusu durumun yarına kadar devam etmesinin beklendiğini ifade eden Tağıl, "Kuzey Afrika'daki Sahra kökenli toz bulutlarının bir kez daha etkisi altına girdik. Nisan ayı başında da ülkemiz üzerinde etkisini göstermişti. Tahminler, nisan boyunca da aralıklı da olsa etkisinin devam edeceğini göstermekte." dedi.

Kuzey Afrika'da birçok toz kaynağı kuru göl yatakları bulunduğunu vurgulayan Tağıl, "Bu göl yataklarından rüzgar hızı yüksel olduğundan havalanan tozlar bölgeyi terk ederek küresel sistemin bir parçası olarak hareket etmekte." diye konuştu.

Astım hastalarına uyarı
Prof. Dr. Şermin Tağıl, şunları kaydetti:

"Sahra Bölgesi'nde çölleşmenin de etkisiyle rüzgar hızının artması, yağış, bitki örtüsü ve nemliliğin azalması küresel sistem üzerinde gün geçtikçe daha fazla tozun girdiğini göstermekte. Tabii ki bu toz, hava kalitesinin düşüşüne neden olmakta. Özellikle akciğer, astım rahatsızlıkları olan hassas gruplar üzerinde dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii ki bu artan etki, önümüzdeki yıllarda daha fazla iklim-toz ilişkisinin modellenmesi gerektiğini, aynı zamanda tozun kimyasal ve fiziksel özelliklerinin çalışılması gerektiğini ortaya koymakta."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı19 Nisan 2022 Salı 14:14
  • İsrail polisinin korumasında 622 Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya girdi19 Nisan 2022 Salı 13:49
  • İBB'nin yeni metrobüsü arızalandı19 Nisan 2022 Salı 13:47
  • Şarkıcı Murda'ya uyuşturucu davasında 4 yıl 2 ay hapis19 Nisan 2022 Salı 13:21
  • PKK adına sivillere saldırı eylemi planlayan şahıs yakalandı19 Nisan 2022 Salı 13:15
  • Hırka-i Şerif 2 yılın ardından ziyarete açılıyor19 Nisan 2022 Salı 12:58
  • Osmaniye'de yangında zarar gören okulun yerine yenisi yapıldı19 Nisan 2022 Salı 12:52
  • Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma töreni yapıldı19 Nisan 2022 Salı 12:51
  • Eşofmanı yüzünden terk edildi, barışmayınca darbedildi19 Nisan 2022 Salı 12:39
  • Gümüşhane’de kuvvetli rüzgar; evlerin çatısı uçtu19 Nisan 2022 Salı 12:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti