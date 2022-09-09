Çöp evde bitkin halde bulunan Cem Muhammet'ten iyi haber

Bursa’da çöp evde bitkin halde bulunduktan sonra tedavi gören 9 yaşındaki Cem Muhammet sağlığına kavuştu.

Antalya Çocuk Evleri Sitesi’nde koruma altında olan Cem Muhammet'i ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cem'le masa tenisi oynadı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa’da yaşadığı çöp evde bulunduktan sonra tedavisi yapılan 9 yaşındaki Cem Muhammet’i devlet koruması altında kaldığı Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Antalya Çocuk Evleri Sitesi’nde ziyaret etti.

Cem Muhammet ve devlet koruması altındaki çocuklarla zaman geçiren Rektör Özkan, çocuklarla sohbet edip masa tenisi oynadı.

Cem Muhammet’te gördüğü gelişimden mutluluk duyduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özkan şunları söyledi:

“Cem Muhammet hastanemize 25 Temmuz’da geldiğinde 17 kiloydu. Hareket etmekte güçlük çekiyordu. 21 günlük tedavinin sonucunda taburcu ettiğimizde artık sağlığına kavuşmuş, rahatlıkla yürüyebiliyordu. Taburcu olduktan sonra devlet koruması altına alındı. Ziyaret etmek için Cem Muhammet’in ortamına alışmasını bekledik. Onu bu kadar mutlu ve sosyalleşmiş görmekten gerçekten çok mutlu oldum.”

Antalya Çocuk Evleri Sitesi’ndeki koruma altındaki çocukların da Cem Muhammet’e arkadaşlık yaparak destek olduğunu anlatan Rektör Özkan, “Cem Muhammet ile birlikte diğer çocuklarla da tanışma imkanı buldum. Gördüğüm tablo beni duygulandırdı. Ben bu vesileyle herkese çağrıda bulunmak istiyorum. İmkanı olan herkes lütfen evlerinin kapılarını bu çocuklara açsın" diye konuştu.