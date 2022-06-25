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Çoruh Nehri'nde iki baraj arasındaki parkurda rafting gösterisi

Artvin'de Çoruh Nehri'nde rafting sporuna ilgi çekmek amacıyla rafting gösterisi gerçekleştirildi.
Çoruh Nehri'nde iki baraj arasındaki parkurda rafting gösterisi

Valilik koordinesinde, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Deriner ile Borçka barajları arasındaki 4 kilometrelik parkurda yapılan gösteriye, Rize ve Artvin'den 4 milli sporcu katıldı.

Parkurun kalitesini ve suyun debisini test etmek için kürek çeken sporcular, Deriner Barajı önünden başladıkları etkinliği Kaledibi İskelesi'nde tamamladı.

Etkinliği izleyen Vali Yılmaz Doruk, gazetecilere, Çoruh Nehri'nin kentin en önemli değerlerinden olduğunu söyledi.

Borçka Barajı gölünde değişik aktiviteler için iskeleler yapıldığını belirten Doruk, "Biz şu anda Kaledibi İskelesi'ndeyiz. Önümüzdeki günlerde Borçka Barajı gövdesindeki İbrikli İskelesi'nden Artvin şehir girişindeki Kaledibi İskelesi'ne kadarki alanda teknelerle turlarımız olacak. Yanı başımızda Artvin Kalemiz var. Burası adeta turizm destinasyon noktası haline geldi." dedi.

Doruk, geçmişte Çoruh Nehri'nin rafting tutkunlarının en çok ilgi gösterdiği havzalardan biri olduğunu ifade ederek, barajlar sonrası kaybolan ilgiyi yeniden canlandırmayı arzuladıklarını kaydetti.

Bugünkü etkinlikte sporcuların parkurda deneme yaparak suyun kalitesini ölçtüklerini anlatan Doruk, "Sporcularımız bu parkurdan son derece keyif aldı. Adrenalin tutkunları için değil ama rafting safarisi için çok keyifli bir bölge olduğunu keşfettik." ifadelerini kullandı.

Rize'den gelen milli sporcu Hamza Dereci ise parkurun safari için çok iyi olduğunu belirterek, "Görsel bir şölen var. Bir tarafı şehir merkezi, bir tarafı el değmemiş, bozulmamış doğa. Şu an merkezde olmamıza rağmen çevreyi izlediğimizde bir dağın ortasında yalnız kalmış gibi hissediyoruz. Gelen turistler için keyifli bir rota." dedi.

Artvin Valiliği Turizm Koordinatörü Suat Çelik, raftinge dikkati çekmek ve parkur belirlemek için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Bugün raftingle ilgilenen sporcularımız geldi. Rafting botumuzla suyu denedik. Güzel sonuçlar elde ettik. Biz de bu sporun devamını getirebilmek için bir eğitim parkuru yapmayı düşünüyoruz. Eğitim parkuru ile turizmi birleştirip su sporlarını ve turizmi canlandırmak arzusundayız." diye konuştu.

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