  • BIST 2.038,16
  • Altın 804.10454
  • Dolar 13.6041
  • Euro 15.4534
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 0 °C
»

Çorum İl Sağlık Müdürü: İnsanlar burun burunalar, uyarılar dikkate alınmıyor

ÇORUM İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Covid-19 virüsü yeni varyantı Omicron’un hızla yayılmaya devam ettiğini belirtti.
Çorum İl Sağlık Müdürü: İnsanlar burun burunalar, uyarılar dikkate alınmıyor

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 binde 937,32 olarak açıklanan Çorum’da İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirmede bulundu. Omicron’un, Delta varyantına göre yüksek bulaşıcılık hızı ve daha fazla virüs yükü özelliklerine sahip olduğunu belirten Sobacı, "İlimizde salgının pik yaptığı bu dönemde özellikle yaşlılarımız, kronik hastalığı olanlar ve hamileler, kendilerini korumak için daha dikkatli olmalıdır. Aşısız veya eksik aşılı olanlar mutlaka aşılarını bir an önce yaptırmalıdır. Kentimiz, 18 yaş ve üzeri nüfusta en az 2 doz aşı olma oranında yüzde 84,6 ile Türkiye'de 18'inci sıradadır. İlimizde bugüne kadar toplam 1 milyon bin 95 doz aşı uygulanmıştır. Omicron varyantına karşı tedbir olarak, daha önce aşılarını tam yaptırmış olan kişilerin aradan 3 ay veya daha fazla zaman geçmişse mutlaka hatırlatma dozu olarak bir aşı daha yaptırmaları gerekmektedir" dedi.

Sağlık hizmetlerinin sunumu açısından salgının mevcut süreciyle ilgili endişe edici bir durum söz konusu olmadığını söyleyen Dr. Sobacı, şöyle konuştu:

"İlimizde yatak doluluk oranımız yüzde 54,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 64,3'tür. Covid yanı sıra diğer hastalıklarla ilgili poliklinik ve ameliyat hizmetlerimiz de rutin bir şekilde devam ediyor. Salgının seyri takip edildiğinde vaka oranımızın 1-2 hafta daha artacağını, daha sonra da düşüşe geçeceğini öngörüyoruz. Günlük vaka sayılarımız önceki piklerde gördüğümüz rakamların daha da üzerine çıktı ancak vaka sayısına göre hastaneye yatış sayılarının üçte biri kadar olduğunu görüyoruz. Bu düşüşteki en büyük etkenin de aşılar olduğunu düşünüyoruz. Nitekim yoğun bakıma yatan hastalarımızın yaklaşık yüzde 85'inin aşısız veya son 3 ay içerisinde hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluştuğunu gözlemliyoruz. Omicron varyantı önceki varyantlara göre daha hafif klinik belirtiler gösterse de özellikle yaşlılar, mevcut kronik hastalığı olanlar ve aşısız kimselerde hastalığın daha ağır ve ölümcül seyredebileceği göz ardı edilmemelidir. İlimizde salgının pik yaptığı bu dönemde özellikle yaşlılarımız, kronik hastalığı olanlar ve hamileler kendilerini korumak için daha dikkatli olmalıdır."

'KİM NE EDERSE KENDİNE YAPAR'

Dr. Sobacı, uyarılarda bulunarak, "Çarşıda bakıyorsunuz 100 kişiden 50'si maske takmıyor, sosyal mesafeye dikkat edilmiyor, insanlar burun burunalar, uyarılar dikkate alınmıyor, kim ne ederse kendine yapar. Vatandaş aşısızsa, sosyal mesafeye de dikkat etmiyorsa, kahvehaneler otobüsler de kalabalıksa ne diyeyim, biz ikazlarımızı elbette yapacağız takdir halkımızın" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 80'inci kez pozitif çıktı; Bilim Kurulu Üyesi değerlendirdi13 Şubat 2022 Pazar 13:01
  • TAVİ yöntemiyle 45 dakikada sağlığına kavuştu13 Şubat 2022 Pazar 10:45
  • Türkiye'de 95 bin 65 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti12 Şubat 2022 Cumartesi 10:16
  • Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Yazın daha rahat geçeceğini umut ediyorum11 Şubat 2022 Cuma 11:10
  • Türkiye'de 98 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti11 Şubat 2022 Cuma 09:04
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 108 bin 563 oldu09 Şubat 2022 Çarşamba 20:24
  • “Her yıl 20 bin pasif içici sigaradan hayatını kaybediyor”09 Şubat 2022 Çarşamba 09:48
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 111 bin 96 oldu08 Şubat 2022 Salı 21:03
  • Bakan Koca duyurdu: TURKOVAC 81 ilde uygulanmaya başladı08 Şubat 2022 Salı 10:03
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 96 bin 514 oldu07 Şubat 2022 Pazartesi 17:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti