  • BIST 2.017,63
  • Altın 878.041
  • Dolar 14.132
  • Euro 15.6644
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 0 °C
»

Çorum, Kastamonu, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta kar etkili oluyor

Çorum, Kastamonu, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Çorum, Kastamonu, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta kar etkili oluyor

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Çorum'da ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Belediyesine bağlı ekipler, kent merkezinde yol ve kaldırımlarda kar temizliği yaparken, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise Samsun-Ankara kara yolunu ulaşıma açık tutmak için çalışıyor.

Jandarma ve polis ekipleri ise sürekli devriye yaparak, ulaşımda sorun yaşanan alanları tespit edip ilgili kurumları bilgilendiriyor.

Ekipler, ayrıca kayganlaşan zeminin neden olduğu trafik kazalarına da müdahale ediyor.

Kentte kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kastamonu
Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini giderek artırdı. Evlerin çatıları ile cadde ve sokaklar karla kaplandı. İl merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Trafik ekiplerinin sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardığı kentte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, kent merkezinde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Çankırı
Çankırı'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, evlerin çatıları ve araçların üzerini beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri kaldırımlarda biriken karları temizlerken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kentin yüksek noktalarında İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Kar yağışının kentte aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Amasya
Amasya'da gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Belediye ekipleri, ana arterlerde olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Merzifon-Çorum ve Hamamözü-Çorum kara yolları, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Söz konusu yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop
Sinop'ta da kar yağışı kentin bazı bölgelerinde etkili oluyor.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Karayolları ve belediye ekipleri şehrin ana arterlerinde, İl Özel İdaresi ekipleri ise köy ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yapıyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri de yol güzergahlarında tedbir alarak, sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çorum, Kastamonu, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta kar etkili oluyor03 Mart 2022 Perşembe 11:08
  • Antalya'da hortum cami minaresini yıktı, ev ve seralara zarar verdi03 Mart 2022 Perşembe 10:49
  • 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilecek dev top mermisi figürleri kente ulaştı03 Mart 2022 Perşembe 10:48
  • ABD istihbaratına göre Çin, Rusya'dan Ukrayna saldırısını ertelemesini istedi03 Mart 2022 Perşembe 10:47
  • Almanya Özbek asıllı Rus milyarderin 600 milyon dolarlık yatına el koydu03 Mart 2022 Perşembe 10:46
  • Bahçeli'den "işgal planı" çıkışı: 2014'ten beri uygulanıyor03 Mart 2022 Perşembe 10:44
  • Erdoğan talimat verdi: Bu sorunu çözün!03 Mart 2022 Perşembe 10:38
  • MSB: Yunanistan’a geçmeye çalışan 8 kişiyi yakalandı03 Mart 2022 Perşembe 10:09
  • Sıfır Atık İnovasyon Yarışması’nın kazananları belli oldu03 Mart 2022 Perşembe 10:00
  • Konya'da işçi servisleri çarpıştı: 14 yaralı03 Mart 2022 Perşembe 09:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti