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Çorum'a şehit ateşi düştü

PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin taciz atışında şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın (27) acı haberi, Çorum'daki babaevine ulaştı.
Çorum'a şehit ateşi düştü

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam, şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Şehit Karaçam'ın acı haberi, Çorum'da yaşayan ailesine verildi. Buharaevler Mahallesi’nde oturan baba Bedri ve anne Meryem Karaçam ile yakınlarına şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından verildi. 4 kardeş olan şehit Muhammed Karaçam'ın babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Öte yandan Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında sabah saat 08.35 sıralarına 2316 rakımlı tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırı sonucu merkez nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Muhammet Karaçam şehit olmuştur” denildi.

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