Çorum’da 139 TOKİ konutu satışa sunuldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Çorum’un merkez Celilkırı Mahallesi’nde inşa ettiği 139 konutu satışa sunuyor. Çorum’da TOKİ’den satılık konutlar 2 oda 1 salondan oluşuyor ve fiyatları 453 bin TL’den başlıyor.