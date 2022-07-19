Çorum’da 139 TOKİ konutu satışa sunuldu

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Çorum’un merkez Celilkırı Mahallesi’nde inşa ettiği 139 konutu satışa sunuyor.
TOKİ Çorum konutları fiyatları:
Çorum’da TOKİ’den satılık konutlar 2 oda 1 salondan oluşuyor ve fiyatları 453 bin TL’den başlıyor, 550 bin TL’ye kadar çıkıyor.
TOKİ Çorum konutlarının aylık taksit tutarı ise 1900 TL civarında.
TOKİ Çorum’da konutları ilanının detayları için TIKLAYIN.
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