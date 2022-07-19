  • BIST 2.451,27
  • Altın 963.704
  • Dolar 17.5334
  • Euro 17.8309
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

Çorum’da 139 TOKİ konutu satışa sunuldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Çorum’un merkez Celilkırı Mahallesi’nde inşa ettiği 139 konutu satışa sunuyor. Çorum’da TOKİ’den satılık konutlar 2 oda 1 salondan oluşuyor ve fiyatları 453 bin TL’den başlıyor.
Çorum’da 139 TOKİ konutu satışa sunuldu

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, Çorum’un merkez Celilkırı Mahallesi’nde inşa ettiği 139 konutu satışa sunuyor. 

TOKİ Çorum konutları fiyatları

Çorum’da TOKİ’den satılık konutlar 2 oda 1 salondan oluşuyor ve fiyatları 453 bin TL’den başlıyor, 550 bin TL’ye kadar çıkıyor. 

TOKİ Çorum konutlarının aylık taksit tutarı ise 1900 TL civarında. 

TOKİ Çorum’da konutları ilanının detayları için TIKLAYIN

toki-corum-satilik-daire.jpg

 

www.gazeteilksayfa.com
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sözleşmeli personel alıyor16 Temmuz 2022 Cumartesi 06:02
  • İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim üyesi alıyor16 Temmuz 2022 Cumartesi 06:00
  • Kırşehir Aşıkpaşa Mahallesi’nde icradan satılık daire15 Temmuz 2022 Cuma 06:56
  • Mamak General Zeki Doğan’da icradan satılık 2+1 daire15 Temmuz 2022 Cuma 06:49
  • Kalecik Belediyesi’nden kiralık işyeri15 Temmuz 2022 Cuma 06:44
  • ABB ATM kabin yeri ihalesine çıktı14 Temmuz 2022 Perşembe 06:51
  • Polatlı Mehmet Akif’te mahkemeden satılık konut14 Temmuz 2022 Perşembe 06:44
  • Yenimahalle Avcılar’da icradan satılık 3+114 Temmuz 2022 Perşembe 06:40
  • TOKİ Kırıkkale Yuva’da 456 adet konutu satışa sunuyor13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:31
  • Kırıkkale’de Milli Emlak’tan satılık arsa ve tarla13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti