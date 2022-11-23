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Çorum'da 17 yaşındaki genç inşaat alanında ölü bulundu

Çorum'da inşaat alanında C.G.Ç.'nin (17) cansız bedeni bulundu. C.G.Ç.'nin ölüm nedeni araştırılıyor.
Çorum'da 17 yaşındaki genç inşaat alanında ölü bulundu

Çepni Mahallesi'nde inşaat halindeki 4 katlı binanın önünde hareketsiz yatan kişiyi gören işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, isminin C.G.Ç. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ayrıca inşaat içerisinde gence ait olduğu tahmin edilen kıyafetler buldu.

CGC’nin cesedi, ölüm nedeninin tespiti için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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