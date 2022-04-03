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Çorum’da 2 orman yangını; 11 hektar alan zarar gördü

Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 11 hektar alan zarar gördü.
Çorum’da 2 orman yangını; 11 hektar alan zarar gördü

Kargı ilçesi Hacıhamza ile Avşar köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde yakılan anız ateşi, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ve Kargı Belediyesi ekipleri, yangını sabah saatlerinde kontrol altına aldı. Osmancık ilçesine bağlı Tepeyolaltı köyü yakınlarındaki ormanda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında da 1 hektarlık zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, her iki bölgede çıkan yangınlarda toplam 11 hektarın zarar gördüğünü belirterek yangınların kontrol altına alındığını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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