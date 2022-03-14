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Çorum'da doludan etkilenen 1820 çiftçi, 70 bin dekara ayçiçeği ekecek

Çorum'da 2021 yılında dolu yağışı nedeniyle verim kaybı yaşayan 1820 çiftçiye yaklaşık 70 bin dekar alanda üretim yapmak üzere 3 bin 460 torba sertifikalı yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.
Çorum'da doludan etkilenen 1820 çiftçi, 70 bin dekara ayçiçeği ekecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan hibe tohumlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle 1820 çiftçiye dağıtıldı. Vali Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, Çorum'un ayçiçeği üretiminde Türkiye'de altıncı sırada yer aldığını söyledi.

Geçen yıl dolu yağışı nedeniyle verim kaybı yaşayan çiftçilere dağıtılan yağlık ayçiçeği tohumuyla üretim miktarının artacağını belirten Çiftçi, şunları söyledi:

"Üretimde Türkiye çapında ilk 10'da olduğumuz tarımsal ürünler var. Tritikale üretiminde birinci sıradayız. Soğanda ikinci, çörekotu üretiminde üçüncü, mercimek üretiminde dördüncü, çeltik ve ceviz üretimlerinde beşinci, ayçiçeği üretiminde altıncı, nohut üretiminde yedinci, arpa üretiminde on ve buğday üretiminde yirminci sıradayız. Yani tarım ve hayvancılık memleketiyiz. Yani ilimiz tarım memleketi. Bugün dağıtacağımız tohumlarla birlikte Türkiye geneli üretim sıralamamızı altıncı sıradan daha üst rakamlara yükseleceğimize inanıyorum. Ekilen alanlara ilaveten 70 bin dekar alana ilave ayçiçeği ekimi yapılacak. Dolayısıyla son zamanlarda ülkemizdeki düzensiz fiyat artışlarına bir çare olacağını ümit ediyorum."

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da Çorum'un kuraklıktan en çok etkilenen illerden olduğuna dikkati çekerek "Geçen yıl kuraklıktan ötürü çok kötü bir kış sezonu geçirmiştik. Bu yıl şu ana kadar aldığımız yağışlarla inşallah bu sene bereketli bir hasat dönemi yaşarız." diye konuştu.

Geçen yıl Haziran ayında Çorum'da bazı köylerde dolu afeti yaşandığını hatırlatan Sarı, "İlimizde 37 yerleşim biriminde afetle karşı karşıya kaldık. Kurum olarak tespitlerimizi yaptık Cumhurbaşkanlığına sunduk. Cumhurbaşkanlığımızdan ilimizdeki çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtmak üzere yaklaşık 5 milyon lira hibe desteği geldi. Çorum'da toplam ekilen alanın 6'da 1'i kadarına yetecek kadar ayçiçeği tohumunu çiftçilerimize ücretsiz dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da hibe tohum desteği alan üreticilere bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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