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Çorum'da kar yağışı etkili oldu, araçlar yolda kaldı

Çorum'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken çok sayıda araç yolda kaldı. Ayrıca, tipi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Çorum'da kar yağışı etkili oldu, araçlar yolda kaldı

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çorum-Ankara ve Çorum-Samsun karayolunda ulaşımda aksamalar yaşadı. Çok sayıda TIR ve otomobil yolda kalırken, yolda kalanların yardımına jandarma, karayolları, AFAD ekipleri ile Çorum Offroad Arama ve Kurtarma Derneği (ÇOROOF) üyeleri koştu. Arazili araçları olan ekipler bölgede kara saplanan TIR ve otomobilleri çekerek yolun tekrar araç trafiğine açılmasını sağladı. Dernek üyeleri köy yollarında mahsur kalan 112 Acil Sağlık ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda aracı kar ve tipiye rağmen halatla çekerek, bulunduğu yerden çıkardı.

Kent merkezinde ise Çorum Belediyesi'ne bağlı ekipler, ana arterler başta olmak üzere araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Zaman zaman aksamaların da yaşandığı Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bazı sürücüler yolda kaldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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