  • BIST 1.891,28
  • Altın 632.29614
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -3 °C
»

Çorum'da Koçhisar Barajı'nın suyu arıtma tesisine ulaştırıldı

Çorum'da Koçhisar İsale Hattı Projesi tamamlanarak, arıtma tesisine ilk su verildi.
Çorum'da Koçhisar Barajı'nın suyu arıtma tesisine ulaştırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2020 Türkiye kuraklık haritasında Amasya ile siyah renkle gösterilen Çorum'da, son 40 yılın en kurak dönemi yaşanıyor.

Türkiye'nin 2020'de en az yağış alan ili olarak belirlenen kentte, barajlardaki su rezervleri kritik seviyeye düşerken, Çorum Belediyesi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalarla vatandaşları susuz bırakmamak için çaba harcıyor.

Geçen yıl nisan ayında 83 milyon lira bütçeyle ihale edilen Koçhisar İsale Hattı Projesi'nde inşa çalışmaları, ekim ayında başladı. Proje kapsamında Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı ile kent merkezindeki organize sanayi bölgesinde (OSB) kurulu su arıtma tesisi arasına 53 kilometre boru hattı döşendi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tesisi ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Aşgın, gazetecilere, kentin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak önemli bir projeyi tamamladıklarını söyledi.

Birlik ve beraberlik içinde gece gündüz çalışarak 53 kilometre mesafeden su getirdiklerini belirten Aşgın, "Koçhisar Barajı'nın suyunu arıtma tesisimize ulaştırdık. Bir yılda bu kadar uzun mesafeden suyun getirilmesi büyük başarı." dedi.

Arıtma tesisinin kapasitesini de iki katına çıkarak yeni proje hazırladıklarını anlatan Aşgın, şunları kaydetti:

"Proje ihale aşamasına geldi. Tesisten şehir merkezine de yeni bir isale hattı projesi hazırladık. Atık su arıtma tesisimiz 2000'li yıllarda yapılmış, neredeyse yüzde 100 kapasiteyle çalışıyor. 400 milyon lira değerinde proje var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz ve hem yeraltı sularının değerlendirilmesi hem Koçhisar İsale Hattı Arıtma Tesisi'nin kapasite artırımı ve tesisle şehir arasındaki isale hattının yenilenmesiyle çok uzun yıllar şehrimizin su problemini çözmüş olacağız."

Aşgın, şehir için hayati öneme sahip projelerin hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve milletvekillerinin yoğun emeği bulunduğunu ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asiye Ateş'in tedavisi en ideal şekilde yapılacak26 Aralık 2021 Pazar 10:14
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı 436 personel istihdam edecek26 Aralık 2021 Pazar 10:13
  • Yağışlı günler bitti: Hava sıcaklığı artıyor26 Aralık 2021 Pazar 10:02
  • Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde turizm sezonu meşaleli kayak gösterileriyle başladı25 Aralık 2021 Cumartesi 16:48
  • Çıldır Gölü buzla kaplandı25 Aralık 2021 Cumartesi 16:15
  • Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun Resmi Gazete'de25 Aralık 2021 Cumartesi 15:47
  • Bolu'daki ormanlarda iki mevsim tek karede birleşti25 Aralık 2021 Cumartesi 14:45
  • Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Hafta sonu havalar nasıl olacak?25 Aralık 2021 Cumartesi 14:38
  • Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı25 Aralık 2021 Cumartesi 14:20
  • Türkiye'nin havalimanı sayısı gelecek yıl 56'dan 61'e çıkacak25 Aralık 2021 Cumartesi 13:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti