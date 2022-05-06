Çorum'da kurulan ortalama hız tespit sistemi trafik kazalarını azalttı

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum-Sungurlu arasındaki bölümünde kurulan ortalama hız tespit sisteminin devreye alınmasıyla trafik kazalarında düşüş yaşandığı bildirildi.

Çorum İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Şimşek, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Ali İhsan Göv ile Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Çorum'da 82 gündür faaliyette bulunan ortalama hız tespit sistemini inceledi.

Şimşek, gazetecilere, sistemin kurulduğu 14 Şubat'tan bu yana hız koridorundan geçen günde ortalama 15 bin 600 araç sürücüsünden 210'una cezai işlem uygulandığını söyledi.

Trafikte bir can kaybının bile fazla olduğu düşüncesiyle "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejik Belgesi" oluşturulduğunu belirten Şimşek, "Bu doğrultuda Emniyet Genel Müdürlüğümüzce kazalarının yoğun olarak meydana geldiği şehirlerarası kara yolu güzergahlarında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kullanılarak hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla ilk etapta ilimizin de arasında bulunduğu 6 ilde 26 noktada ortalama hız tespit sisteminin kurulumu tamamlanmıştır. İlimizde Çorum-Sungurlu ve Sungurlu-Çorum arasında 61 kilometre mesafede ortalama hız tespit sistemi çalışmaya başlamıştır." dedi.

Sürücüleri bilgilendirmek amacıyla işaret ve ikaz tabelalarının da yerleştirildiğini dile getiren Şimşek, "Her iki hız koridorunda da bölünmüş yollar için araç sınıfına göre belirlenen otomobiller için saatte 110, panelvan araçlar için 100, minibüs, otobüs cinsi araçlar için 90, kamyon, kamyonet ve çekici araçlar için 85 kilometre olarak hız limitleri uygulanmaktadır." diye konuştu.

Sistemin 24 saat çalıştığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Kurulumundan bu yana bölgede ölümlü trafik kazası yaşanmadığı, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarında ise yüzde 90 düşüş olduğu görülmektedir. Bu anlamda ortalama hız koridorunun ceza yazmak amacıyla değil, kazaların azaltılmasına yönelik olduğu ortaya çıkmıştır. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem artık elektronik ortamda yazılmaktadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması önceliğimizdir. Sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz."