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Cübbeli Ahmet Hoca: Cumhuriyet gazetesi benden daha şeriatçı olabilir

Cübbeli Ahmet Hoca, yönetiminin değişmesi halinde Cumhuriyet gazetesinin kendisinden bile daha şeriatçı olabileceğini söyledi: “Paraya bakar. Bastırırsın parayı alırsın, ondan sonra yazdırırsın adamlara.”
Cübbeli Ahmet Hoca: Cumhuriyet gazetesi benden daha şeriatçı olabilir

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yayınladığı “Tarîkat ve Cemaatlerin Her Ferdini Nâmus İftirâlarıyla Zan Altında Bırakanlara Cevabım!” başlıklı videosunda, medya ve Cumhuriyet gazetesiyle ilgili ilginç ifadeler kullandı. 

Cübbeli Ahmet Hoca, Hürriyet'in yayın politikasında yaşanan değişimi anlatırken, yönetim değişikliği halinde Cumhuriyet gazetesinin de kendisinden bile daha şeriatçı olabileceğini söyledi. 

 BASTIRIRSIN PARAYI YAZDIRIRSIN 

Sözleri aynen şöyle: 

“Yarın bakarsın Cumhuriyet gazetesi senden benden daha çok şeriatçı da olabilir. Olabilir ne var. Paraya bakar. Bastırırsın parayı alırsın, ondan sonra yazdırırsın adamlara. Bir de baktık ‘Kur’an şeriattır arkadaşlar, şeriata hakaret eden kafir olur’ diye başlık atmış. Çok güzel bir şey teklif ettim değil mi şimdi? E tabi olabilir bunlar. Oldu bunlar, bunlar yaşandı. Darısı diğerlerinin başına yani. Müslümanlar akıllı olsun yönetimi ele alsın yani. Ama Müslümanların derdinde değil ki. Onlar da keseyi doldurmak derdinde. Onun için kaldık a ha böyle yavanda. Dert din olsaydı bu hale gelir miydik? “
 

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