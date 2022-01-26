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Çubuk-1 kartpostallık manzaralara sahne oldu

Ankara’da 4 gündür etkisini sürdüren kar yağışı sonrasında Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı kartpostallık manzaralara sahne oldu. 
Çubuk-1 kartpostallık manzaralara sahne oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 2020 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünde açılışını yaptığı Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, etkili olan kar yağışı sonrasında adeta kartpostallık manzaraya büründü.

Başkent’te 4 gündür devam eden kar yağışı sonrasında görsel şölene ev sahipliği yapan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı; Atatürk Evi, seyir tepesi, oyun alanları, bisiklet yolları, seraları, piknik alanları, 3 kafesi, oksijen deposu yeşil alanları ve muhteşem doğasıyla beğeni topluyor.

PROFESYONEL VE AMATÖR FOTOĞRAFÇILARIN UĞRAK NOKTASI

Cumhuriyet döneminin ilk betonarme barajı halka açıldığından itibaren hafta içi ve hafta sonu ziyaretçi akınına uğrarken son dönemde su tutulmaya başlanmasıyla özellikle profesyonel ve amatör fotoğrafçıların da uğrak noktası oluyor.

Merkezden sadece 20 dakika uzaklıkta ve her mevsim ayrı güzelliğe sahip olan 413 bin metrekarelik alana sahip Çubuk-1 Barajı, kış aylarında karın keyfini çıkarmak, ailesiyle kar topu oynamak, fotoğraf çekmek ve spor yapmak isteyen her yaştan Başkentlileri bekliyor.

FOTO GALERİ

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