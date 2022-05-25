Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çubuk'un Atatürk Mahallesi Çağatay Sokak’ta 120 metre kare tek katlı müstakil yapı icra yoluyla satılıyor.
Çubuk Atatürk’te icradan satılık tek katlı müstakil evin muhammen bedeli 359 bin TL.
Satış işlemi açık artırma ile yapılacak.
Birinci satış tarihi : 22/07/2022
Çubuk Atatürk’te icradan satılık tek katlı müstakil ev ilanının detayları için TIKLAYIN.
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