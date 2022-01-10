Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çubuk'un Cumhuriyet Mahallesi’nde 101 metre kare dükkan mahkeme yoluyla satılıyor.
Çubuk Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından açık artırma usulü ile satılacak olan dükkanın muhammen değeri 2 milyon TL olarak bildirildi.
1. Satış Günü : 14/02/2022
2. Satış Günü : 14/03/2022
Satış Yeri : Çubuk Adalet Sarayı Mezat Salonu
Çubuk Cumhuriyet Mahallesi'nde icradan satılık dükkan ilanının detayları için TIKLAYIN.
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