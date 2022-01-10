Çubuk Cumhuriyet Mahallesi'nde icradan satılık dükkan

Çubuk'un Cumhuriyet Mahallesi’nde 101 metre kare dükkan mahkeme yoluyla satılıyor. Çubuk Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından açık artırma usulü ile satılacak olan dükkanın muhammen değeri 2 milyon TL olarak bildirildi.