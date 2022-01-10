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Çubuk Cumhuriyet Mahallesi'nde icradan satılık dükkan

Çubuk'un Cumhuriyet Mahallesi’nde 101 metre kare dükkan mahkeme yoluyla satılıyor. Çubuk Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından açık artırma usulü ile satılacak olan dükkanın muhammen değeri 2 milyon TL olarak bildirildi.
Çubuk Cumhuriyet Mahallesi'nde icradan satılık dükkan

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çubuk'un Cumhuriyet Mahallesi’nde 101 metre kare dükkan mahkeme yoluyla satılıyor. 

Çubuk Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından açık artırma usulü ile satılacak olan dükkanın muhammen değeri 2 milyon TL olarak bildirildi.

1. Satış Günü : 14/02/2022 

2. Satış Günü : 14/03/2022 

Satış Yeri : Çubuk Adalet Sarayı Mezat Salonu

Çubuk Cumhuriyet Mahallesi'nde icradan satılık dükkan ilanının detayları için TIKLAYIN

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