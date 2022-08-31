Çubuk Cumhuriyet’te icradan satılık dükkan

Çubuk’un Cumhuriyet Mahallesi’nde 178 metre kare büyüklüğünde dükkan icra yoluyla satılıyor. Çubuk Cumhuriyet’te icradan satılık dükkanın muhammen bedeli 1 milyon 150 bin TL olarak ilan edildi.