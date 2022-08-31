Çubuk Cumhuriyet’te icradan satılık dükkan

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çubuk’un Cumhuriyet Mahallesi’nde 178 metre kare büyüklüğünde dükkan icra yoluyla satılıyor.
Çubuk Cumhuriyet’te icradan satılık dükkanın muhammen bedeli 1 milyon 150 bin TL olarak ilan edildi.
Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
Birinci satış tarihi 09.11.2022.
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