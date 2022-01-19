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Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği, Akyurtlular Derneği’ni ziyaret etti

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği sosyal faaliyetler çerçevesinde, Akyurtlular Derneği’ni ziyaret etti. 
Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği, Akyurtlular Derneği’ni ziyaret etti

Ziyaret Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkan Zeki Avan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şehit Babası Ahmet Şahin, Ramazan Gergin, Güneydoğu Gazisi Hasan Yalama ve Dernek Üyesi Baki Öz tarafından gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Zeki Avan tarafından, Akyurtlular Derneği Başkanı Sadullah Çiftçi ve yönetim kurulu üyelerine dernek faaliyetleri hakkında kısa bilgi verip, görevlerinde başarılar diledi. 

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“AMACIMIZ: BİRLİK BERABERLİK”
Dernek Başkanı Zeki Avan ziyarette yapmış olduğu konuşmasında, “Akyurt Bölgesinde bulunan şehit ailelerimizi ziyaret programı dahilinde, Akyurtlular Derneğini ziyaret etmiş bulunuyoruz. Derneğimiz hakkında bilgi veriyoruz. Bu ziyaretlerimizin bir amacı da birlik, beraberlik, selamlaşma, dayanışmayı ve kaynaşma ortamını sağlayıp, istişarelerde bulunup, hasbihal etmektir. Bu bizleri çok samimi olarak bizleri karşılayıp, misafir etmenizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başarılı çalışmalarınızın devamı temenni ediyoruz” dedi. 

“ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE BORÇLUYUZ”
Akyurtlular Dernek Başkanı Sadullah Çiftçi, “Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkan Zeki Avan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şehit Babası Ahmet Şahin, Ramazan Gergin, Güneydoğu Gazisi Hasan Yalama ve Dernek Üyesi Baki Öz tarafından derneğimizi ziyaret etmeniz bizleri çok memnun etmiştir. Bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bağımsızlığımızın, bayrağımızı ve vatanımızı sevmemizin bir bedeli var, şehitlerimiz bu uğurda canlarını, gazilerimizde bedenlerinin bir parçasını verdiler. Bugün burada rahat bir şekilde oturuyorsak bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz” dedi 

Ziyaretin anısına, Dernek Başkanı Zeki Avan tarafından, Akyurtlular Dernek Başkanı Sadullah Çiftçi’ye Şehitler panosu ve Türk Bayrağı hediye edildi.

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