Çubuk Mahmutoğlan’da mahkemeden satılık 2 katlı bina

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çubuk’un Mahmutoğlan Mahallesi’nde 2 katlı kargir bina ve arsası mahkeme yoluyla satılıyor.
Çubuk Sulh Hukuk Mahkemesi’nin gerçekleştireceği satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
Çubuk Mahmutoğlan’da mahkemeden satılık 2 katlı binanın birinci satış günü: 12.12.2022
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Satışa konu bina ve arsasının muhammen bedeli 325.682 TL.
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