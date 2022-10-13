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Çubuklu öğrencilerden mehter marşı

Çubuklu öğrencilerden mehter marşı
Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Hamamönü'nde gösteri yapan belediyeler farklı etkinliklere imza atıyor. Festival kapsamında Çubuklu öğrenciler mehter marşı çaldı.
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