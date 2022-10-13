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Çubuklu öğrencilerden mehter marşı
Çubuklu öğrencilerden mehter marşı
Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Hamamönü'nde gösteri yapan belediyeler farklı etkinliklere imza atıyor. Festival kapsamında Çubuklu öğrenciler mehter marşı çaldı.
13 Ekim 2022 Perşembe 12:55
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.