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Çubuk'ta ‘Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi’ başladı

Çubuk’ta Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi’nin başlaması dolayısıyla öğretmen ve öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.
Çubuk'ta ‘Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi’ başladı

Çubuk Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen programa eski bakan ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Kaymakam Âdem Keleş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

BİNLERCE KİŞİYE ULAŞILDI 

Güçlü, burada yaptığı konuşmada, projenin gönüllülüğe dayandığını söyledi. Projede niteliğe çok önem verdiklerini belirten Güçlü, “Mezun olunamayan tek mektep, Anadolu Mektebi'dir. Birkaç kişiyle başladığımız bu faaliyetimizde bugün binlerce kişiye ulaştık. Çok sayıda ilde yaptığımız okumalarda öğrencilerimizin yazılarıyla kitaplar oluşturduk. 4 bine yakın öğrencimiz var” diye konuştu.

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ENFORMASYON KİRLİLİĞİ

Âdem Keleş, birçok yerde Anadolu Mektebi'nin programlarına katıldığını ve çok beğendiğini dile getirerek, “Çağımızda enformasyon kirliliği oluştu. Öğrencilerimizin burada kazanılacakları kitap okuma alışkanlıkları bir ömür boyu devam edecektir. İstekli katılmaları da bu çalışmayı değerli kılacaktır” diye konuştu. Konuşmaların ardından Yazar Okumaları Projesi’nin işleyişi hakkında bilgi verildi.

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