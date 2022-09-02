Çubuk'ta iki aile arasında kavgada 5 kişi yaralandı

Ankara Çubuk'ta aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akkuzulu Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullandığı kavgada yaralanan D.K. (33), N.K. (50), H.T.K. ( 25), İ.K. (24) ve H.H.K. (18), Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, tedavisinin ardından taburcu edilen H.T.K'yı gözaltına aldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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