Çubuk’ta kurulan ve ilk ehliyet sınavı yapılan E-Sınav Merkezi açıldı

Çubuk’ta kurulan ve ilk ehliyet sınavı yapılan E-Sınav Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Cumhuriyet Mahallesindeki Hayri Arslan Ortaokulu bahçesi içerisinde bulunan bir bina yapılan tadilat ve mefruşatının tamamlanmasının ardından E-Sınav Merkezi'ne dönüştürüldü. Merkezin açılış törenine Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.

EKONOMİK TASARRUF SAĞLANMIŞ OLACAK

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Demirbaş, e-sınav merkezinin ve üniversiteye giriş sınavlarının ilçede yapılmasının önemini anlattı. E- Sınav merkezinin açılmasına emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Demirbaş, "Uzun bir emeğin sonunda e- sınav merkezimizi bu gün açıyoruz. Daha önce vatandaşlarımız, öğrencilerimiz ailesi ile birlikte her sınavda Ankara’ya gidiyordu. Bu hizmet sayesinde artık ilçemizde sınava girebilecekler. Hem zamandan hem de ekonomik anlamda tasarruf sağlanmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

ADAYLAR TÖRENİN ARDINDAN SINAVA GİRDİ

Açılışın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ise sınav merkezi hakkında bilgi verdi. İlçede ilk defa ehliyet sınavına giren kursiyerlerde ilçede eksikliği hissedilen E-Sınav Merkezi'nin açılmasından mutluluk duyduklarını dile getirdiler. Açılış töreninin ardından adaylar ehliyet sınavına girdiler.