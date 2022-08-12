Çubuk’ta yüzme kursuna yoğun ilgi

Çubuk Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile yapılan Buzlu Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde açılan yüzme kurslarına her yaştan çocukların yoğun ilgisi olduğu belirtildi.