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Çubuk’ta yüzme kursuna yoğun ilgi

Çubuk Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile yapılan Buzlu Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde açılan yüzme kurslarına her yaştan çocukların yoğun ilgisi olduğu belirtildi.
Çubuk’ta yüzme kursuna yoğun ilgi

İlçe ilk defa yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşurken, havuzda uzman antrenörler gözetiminde haftanın altı günü 09.00'dan 17.00'ye kadar yüzme kursları düzenleniyor. Her yaştan sporseverin vakit geçirebileceği spor kompleksinde, ailelerin de kurstaki çocuklarını bekleyebileceği kafeterya bulunuyor.

İLK YÜZME DERSLERİNİ ALIYORLAR

Velilerinin kontrolünde yüzme havuzuna gelen çocuklar Çubuk Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yüzme antrenörlerinin kontrolünde ilk yüzme derslerini alıyor. Antrenörler gözetiminde çocuklar, ilk kulaç atmayı, suya girmeyi, suda hareket etmeyi, nefes almayı ve ayak hareketlerini öğreniyorlar.

6-17 YAŞ ARASI

İlk günden 100 sporcuya ulaştıklarını söyleyen yüzme antrenörü Serhat Aldemir, "Daha yeniyiz talep inanılmaz fazla. Bu talebi karşılamak için elimizden geldiği kadar verimli çalışmaya çalışıyoruz. Kurslara başvuranlar 6 yaşından başlıyor 17 yaşına kadar var." dedi.

 

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