Çubuk’un Cumhuriyet Mahallesi’nde icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Çubuk’un Cumhuriyet Mahallesi’nde 109 metre kare daire icra yoluyla satılıyor.
Çubuk’un Cumhuriyet Mahallesi’nde icradan satılık dairenin muhammen bedeli 160 bin TL olarak ilan edildi.
İcradan satılık daire doğu-kuzey cepheli ve zemin katta bulunuyor.
Birinci satış tarihi ise: 21.07.2022.
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