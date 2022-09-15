Çukurca'da "Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 610 personel ve 38 operasyonel timin katılımıyla "Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Çukurca ilçesinin Kazan Vadisi'nde başlatılan operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 610 personel ve 38 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun birinci gününde Kazan Vadisi Han Yaylası kırsalında terör örgütünün ana silah ve mühimmat deposu bulundu.

Buradaki aramada 121 mm çapında havan, 14,5 mm çapında doçka, 12,7 mm çapında uçaksavar, 2 PKM bixi makineli tüfek, 76 kalaşnikof piyade tüfeği, 88 el bombası, 15 havan mühimmatı, 80 bin 7,62 mm bixi mühimmatı, 50 bin kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 5 doçka mühimmatı, 3 bin 300 uçaksavar mühimmatı, 4 antitank roket mühimmatı, doçka yedek namlusu, 210 kalaşnikof şarjörü, 3 roket sevk fişeği, 100 mayon, 4 kilogram el yapımı patlayıcı madde, 3 uzaktan komutalı patlayıcı düzeneği, 150 elektrikli fünye ile 23 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi. Operasyonda mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Bakan Soylu'nun operasyonla ilgili açıklaması

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK terör örgütünün cephaneliğinin ele geçirildiğini belirterek, "Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.