  • BIST 3.451,41
  • Altın 990.354
  • Dolar 18.2575
  • Euro 18.2696
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Çukurca'da "Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 610 personel ve 38 operasyonel timin katılımıyla "Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.
Çukurca'da "Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Çukurca ilçesinin Kazan Vadisi'nde başlatılan operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 610 personel ve 38 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun birinci gününde Kazan Vadisi Han Yaylası kırsalında terör örgütünün ana silah ve mühimmat deposu bulundu.

Buradaki aramada 121 mm çapında havan, 14,5 mm çapında doçka, 12,7 mm çapında uçaksavar, 2 PKM bixi makineli tüfek, 76 kalaşnikof piyade tüfeği, 88 el bombası, 15 havan mühimmatı, 80 bin 7,62 mm bixi mühimmatı, 50 bin kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 5 doçka mühimmatı, 3 bin 300 uçaksavar mühimmatı, 4 antitank roket mühimmatı, doçka yedek namlusu, 210 kalaşnikof şarjörü, 3 roket sevk fişeği, 100 mayon, 4 kilogram el yapımı patlayıcı madde, 3 uzaktan komutalı patlayıcı düzeneği, 150 elektrikli fünye ile 23 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi. Operasyonda mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Bakan Soylu'nun operasyonla ilgili açıklaması
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari Çukurca Kazan Vadisi kırsalında PKK terör örgütünün cephaneliğinin ele geçirildiğini belirterek, "Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burdur'da "akşamyıldızı"nın yeni türü bulundu15 Eylül 2022 Perşembe 12:27
  • Basın İlan Kurumu 2022 Yılı Basın Çalışanları İstatistiklerini açıkladı15 Eylül 2022 Perşembe 11:22
  • 'Sosyal Konut Projesi'ne rekor başvuru15 Eylül 2022 Perşembe 11:14
  • 'Sessiz olun' uyarısı sonrası boynundan bıçaklanan güvenlik görevlisi öldü15 Eylül 2022 Perşembe 10:23
  • Fransa'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri15 Eylül 2022 Perşembe 10:14
  • Konut satışları ağustosta azaldı15 Eylül 2022 Perşembe 10:12
  • Niğde'de elma üreticileri 650 bin ton rekolte bekliyor15 Eylül 2022 Perşembe 10:09
  • Amerikalı jeoloji mühendisi Adana'da Müslüman oldu15 Eylül 2022 Perşembe 10:01
  • ABD'de dün yapılan ön seçimleri Trump yanlısı adaylar kazandı15 Eylül 2022 Perşembe 09:59
  • Ermenistan'da halk Paşinyan'ı protesto etmek için toplandı15 Eylül 2022 Perşembe 09:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti