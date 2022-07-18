Cumgurbaşkanı Erdoğan'dan KYK müjdesi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredisi ve burslarının geri ödenmesine ilişkin,merakla beklenen açıklamayı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye’yi temsil etmek amacıyla İspanya’ya gittiklerini anımsatarak, "Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle önemli bir dönemde yapılan NATO Madrid Zirvesi'nde ülkemizin küresel ve bölgesel krizler konusundaki yaklaşımlarını en üst düzeyde dile getirdik. NATO'nun genişleme politikasının ülkemizin hassasiyetleri çerçevesinde yürümesi konusunda gayet açık ve kesin bir tavır ortaya koyduk. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri sürecinin başlaması için masaya getirdiğimiz şartların kabulü üzerine şartlı onayımızı üye ülkelerle paylaştık. Buradan bir defa daha bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE-RUSYA-İRAN ÜÇLÜ ZİRVESİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz’un ilk günü Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Enstitülerinin diploma törenine katılım sağladıklarını hatırlatarak "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin personel temin ve eğitim sistemini 15 Temmuz'un ardından modern bir yaklaşımla ve günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırmıştık. Milli Savunma Üniversitemizin diploma töreninde yeni sistemin gayet verimli bir şekilde çalıştığını, kara, deniz ve hava kuvvetlerimize iyi yetişmiş subaylar kazandırdığını görmekten memnuniyet duyduk. Bu tablo karşısında FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en zor döneminde Türkiye'nin en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatlarını gerçekleştiren ordumuza olan güvenimiz bir kat daha artmıştır. Ertesi gün aslında Bursa'da bir dizi programa katılacaktık ancak küçük bir rahatsızlık nedeniyle programlarımıza bir kaç günlüğüne ara verdik. Yarın yapılacak Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı vesilesiyle Tahran'a hareket ediyoruz. Perşembe günü Milli Güvenlik Kurulu toplantımız var. Cuma günü İstanbul'da çeşitli açılışlara katılacak, cumartesi günü de Kayseri programlarımızı gerçekleştireceğiz. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

'OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN 684 BİN ARAÇ BAYRAMDA GEÇTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerin inşası için çalışmaya devam ettiklerine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"İzmit Körfezi'ni mevcut otoyoldan geçmek 1-1,5 saat. Feribot ile ise neredeyse ulaşmak 1 saat. Osman Gazi Köprüsü'nden 684 bin araç sadece bayramda geçti. Bu herkesin harcı değil Bay Kemal. İzmir-İstanbul otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü üzerinden yapılan yol keyif halini alarak çile olmaktan çıkmıştır. Bu yol olmasa yoğunlukta ulaşım kilitlenecekti. Osman Gazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolunun garanti karşılama oranı yüzde 116'ya çıkmıştır. Bu tek kuruş harcanmadan inşa edilen projenin kazanç da sağlamaya başladığını gösteriyor. Türkiye gerçekten çağını farklı bir şekilde yaşamaya başladı. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 14 Temmuz'da 14 bin 200 araç kullandı. Nereden nereye. Bir süre sonra bu köprümüz de Osman Gazi Köprüsü gibi geçiş garantisinin üzerine çıkacaktır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü günlük ortalama 60 bin araç geçişi ile kamu-özel iş birliğinin en güzel örneklerindedir" dedi.

'YIL SONUNDA YENİDEN ARTIŞ YAPACAĞIZ’

Erdoğan, kurdaki dalgalanmanın ve fiyat artışlarının vatandaşlara verdiği zararı telafi etmek için adımlar atıldığını bildirerek şöyle dedi:

"Ülkemiz bir süredir istisnai olaylara tanık oluyor. İstisna, çukur eylemlerinde milli birlik ve beraberliğimizi yıkma girişimi olarak tezahür etmiştir. Bu istisna 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından oluşan siyasi belirsizliği felç etmek için tezahür etmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi ile milletimizin esir alınmaya çalışılması ile tezahür etmiştir. Bu istisna 2018'deki ekonomimizi mahvetme söylemleri ile tezahür etmiştir. Bu istisna 2021 Aralık ayında başlatılan panikle ülkemizi kur dalgasında boğma girişimi ile tezahür etmiştir. Bu istisna hala maliyet artışları ile açıklanamayacak fiyat artışları ile tezahür etmeye devam etmektedir. Bu küresel fırtınadan Türkiye'yi kurtararak sahili selamete kavuşturmakta biz kararlıyız. Geçmişten bugüne edindiğimiz tecrübeler ışığında yönetim sisteminde de köklü değişiklikler gerçekleştirdik. Kurdaki dalgalanmanın ve fiyat artışlarının insanlarımıza verdiği zararı telafi etmek için adımlar atıyoruz. Gelirleri artırmak için artışlar yapıyoruz. İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. Yıl sonunda sabit gelirlilerin durumunu değerlendirerek yeniden artış yapacağız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturduğumuz gibi 2053 vizyonuna da ulaştıracağız. Ülkemizi vesayetin zincirlerinden, terör örgütlerinin pençesinden, dışarıdaki düşmanların tuzaklarından velhasıl 20 yıldır bunca badireden nasıl kurtardıysak bundan sonraki sıkıntılardan da biz kurtaracağız. Yeter ki sabredelim, yeter ki üretelim, yeter ki kardeşliğimize halel getirmeyelim."

'HİÇBİR ÖĞRENCİ FAİZ UYGULAMASINA TABİ TUTULMAMIŞTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin kredi borçlarına ilişkin kabine toplantısında aldıkları kararları şöyle ifade etti:

"Bu yıl 750 bine yakın gencimiz yurt imkanından faydalanarak, 520 binden fazla gencimiz burs ve 881 binden fazla gencimiz öğrenim kredisi alarak eğitim öğrenimine devam etmiştir. Geçtiğimiz 20 yılda kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Halen öğrencilerimiz lisansta 850 lira, dikkat edin biz göreve geldiğimizde bu 45 liracıktı. Şimdi ise 850 lira. Yüksek lisansta 1700 lira, doktorada 2 bin 550 lira kredi veya burs alıyor. Yılbaşında bu rakamları tekrar revize edeceğiz, yükselteceğiz. Burs almak isteyen öğrencilerimizin başvuruları 12 farklı kamu kurumunun veri altyapısında yapılan taramayla gayet adil ve şeffaf bir sistemle değerlendiriliyor. Öğrenim kredisi ise başvuran her öğrencimize veriliyor. Alınan kredilerin geri ödemeleri mezuniyetten 2 yıl sonra başlıyor. Şayet bu süre içinde mezun öğrenci henüz sigorta girişi olan bir işe başlayamamışsa elektronik devlet sistemi üzerinden ödemeyi erteleyebiliyor. Bugüne kadar kredi ödemelerinin yıllık güncellemesi belirli bir faiz oranı üzerinden değil, yurt içi üretici fiyat endeksi farkına göre yapılıyordu. Hiçbir zaman bir faiz uygulaması yapmadık. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Gençlerimizi elbette böyle bir yükün altında bırakamazdık. Nitekim haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarımıza talimatı verdik çalışmaları başlattık. Biraz önceki kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak. Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplamda 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz."

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN VE USTA ÖĞRETİCİLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretli öğretmenlere ve usta öğreticilere de müjde vereceğini söyleyerek, "Her 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 milyon 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır" dedi. Erdoğan, devlete bağlı tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültelerinde son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar ödeme yapılacağını da duyurdu.