Cumhurbaşkanı açıkladı, işte kadro düzenlemesi; hangi sözleşmeliler kadroya alınıyor? 

Bakanlar Kurulu toplantısında EYT ve sözleşmelilere kadro çalışmalarına son şekilleri verildi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: EYT ertelendi, kadro ise tamam. Peki hangi sözleşmeliler kadroya alınıyor, hangileri kapsam dışı?

Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Çalışma Bakanlığı’nan hazırladığı taslak düzenlemelere Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında son şekli verildi.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparak, sözleşmelilere kadro düzenlemelerinin son şekillerini ve kapsamlarını kamuoyuyla paylaştı.

İşte heyecanla beklenen kadro düzenlemesi... Peki EYT'de yaş ve prim sınırı ne, hangi sözleşmeliler kadroya alınıyor ?

Erdoğan'ın açıklamalarına göre, EYT ertelendi, kadro ise tamam. Peki hangi sözleşmeliler kadroya alınıyor, hangileri kapsam dışı?

Sözleşmeli personel statüsü yeniden değerlendirildi.

3 şartı aranıyor. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk olacak.

Sözleşmeliden kadroya geçiş için 3+1 şartı aranacak. 3 yılı doldurmuş olanlar doğrudan aday memurluğa başlayabilecek.

Sözleşmeli kit personeli sözleşmeli kurum çalışanıdır.

Cumhurbaşkanı şöyle dedi:

"Mali idareler dahil olmak üzere sözleşmelerin 3 yıl bu statüde çalışma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Sözleşmeliden kadroluya geçil 3+1 yıl sonunda gerçekleşecektir. Henüz bu süreyi doldurmayanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakları elde edecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. Sözleşmeden kadroluya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı olarak devam edecek. Kadroya geçen personel, kurumlar arası nakil hakkında 4 yıl sonunda kavuşacaktır. "

Kimler kadro dışında :

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev szüreleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak devam edecek sonra kadroları kendiliğinden ilga olacak.

EYT HENÜZ TAMAMLANMADI

Cumhurbaşkanı EYT ile ilgili çalışmayı ise en kısa sürede tamamlayacaklarını ve kamuoyuyla paylaşacklarını söyledi.



