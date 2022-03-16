Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21. yüzyıla inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde katılımcılara hitap etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "21. yüzyıla inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır." dedi.